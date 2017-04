¿Te mantienen fija la tasa del préstamo hipotecario tomado?

Yamaira Brea ha conseguido dos préstamos hipotecarios con instituciones bancarias dominicanas a las que no les guarda rencor. Los puntos acordados se han cumplido y se ha cuidado una parte que a todo cliente le preocupa: el tema de la tasa de interés. “A mí me han cumplido. Ya pagué uno de los préstamos y del que tengo ahora en estos días me subió un poco… hice un reclamo y me bajaron un punto”, le dice Brea a elCaribe

En el país, entre el prestador bancario y los clientes parece que hay menos disgusto de lo que generalmente se rumora. Este periódico recopiló opiniones de por lo menos 30 personas que han tomado dinero prestado para su vivienda en algún banco o asociación de ahorro y préstamo y de ellos cerca del 10% manifestó que ha tenido alguna inconformidad por alteración de la tasa fija acordada.



Rafael Sánchez, un empleado del Distrito Nacional le tomó un préstamo con una tasa fija por un año a un banco y no tiene quejas. Pero con Juan Reyes –residente en un municipio de la provincia Independencia- pasó todo lo contrario. Es dueño de un pequeño negocio y la experiencia que ha tenido es que “aquí los bancos no respetan el acuerdo que hacen con el cliente sobre el interés a cobrar por un tiempo fijo”. Según sus testimonios, le han alterado el porcentaje cuando ha tomado créditos antes de cumplirse el tiempo. Luisa Patricia, también empleada privada, se endeudó con un dinero para su casa. La tasa que negoció fue de 7.95% por tres años y le cumplieron. Luego pactó otra tasa e igual se cumplió con lo acordado. María González, empleada del Gobierno, tuvo una experiencia amarga. “No. No respetan lo pactado. Cambian las tasas cuando quieren y aunque bajen, si no lo solicitas, no te la reducen”, asegura.



Y agrega: Cuando compré mi casa hice el préstamo con un banco a un 13% y pagaba 40 mil pesos cada mes. Cuando quise darme cuenta ya pagaba 53 mil, con una tasa que había sido elevada a un 19%”, dice con amargura.



“Lo peor de todo eso es que ellos mismos, el banco, hacían ferias de préstamos a un 10% y no me bajaban la mía, alegando siempre que era para préstamos nuevos. Por más que le solicitaba una reducción, siempre me mareaban con cuentos, hasta que decidí mudar el préstamo a otro banco que me dio una oferta de un 10.5% de interés”, recuerda.



González, hablando con cierta desazón rememoró que luego de dos años pagando más de 50 mil pesos mensualmente como cuota de la deuda, pidió su carta de saldo para que el otro banco al que transfirió el préstamo pudiera desembolsarle y para su sorpresa solo había bajado 1,241 pesos del capital. “Juegan con el esfuerzo de la gente. Lo mismo que me pasó a mí le está pasando ahora a un cuñado que negoció con uno de los bancos nuestros”, sostuvo.



Otra persona, de las que contactó elCaribe, se endeudó por 15 años con una institución del sistema financiero dominicano para tener un techo propio. La tasa le varió, pero la persona no recuerda con exactitud a qué porcentaje la había pactado ni por cuántos años. Suele suceder. Mucha gente no se preocupa por manejar ese tipo de datos. “Puedo estar especulando al darte el dato porque en realidad no recuerdo por cuántos años la negocié”, expuso, al abordar el tema ayer con este periódico.



Alexandra Medina, otra persona que se atrevió a abordar sobre la cuestión, ha tenido buena experiencia con su acreedor. Es capitaleña de origen, le tomó prestado a una entidad financiera local y su tasa se mantiene fija. Para ella no ha habido sobresaltos. Le cobran un 12% fijo a cinco años.



Mientras Luisa Cepín dice: “En mi caso, puedo confirmar que los bancos dominicanos cumplen con el tiempo que ofertan de tasa fija, ya que soy propietaria de un inmueble, que tomé con un préstamo hipotecario. Hasta ahora no me ha ocurrido ningún cambio en la tasa contratada. Ellos siempre lo notifican, pero cumplen con el tiempo establecido”.



Festividades y requisitos



En el país hay varias festividades al año, a las que los clientes les “echan el ojo”, porque suelen ser oportunas para conseguir mejores facilidades. Una de ella es el Día de las Madres, el de San Valentín, el de los Padres y la época navideña.



“Regálale a mamá la vivienda soñada. Aprovecha nuestras ofertas de préstamos hipotecarios con 20% menos”. “Recibe el nuevo año estrenando tu casa”. “Acompaña a papá a su nueva vivienda en el mes de los padres” (…) esas y otras frases suelen aparecer en los medios de comunicación con el fin de atraer más y más clientes. Y con frecuencia las entidades financieras lo logran. Para evaluar la capacidad crediticia, al cliente suelen pedirle carta de trabajo (salario incluido), constancia de ingresos extras, constancia de movimientos de cuentas bancarias y copia de cédula.

Lleve su queja al lugar dispuesto para hacerlo

Si usted está inconforme con la institución que le prestó, lo correcto es que le pida un formulario para llenarlo, externando la queja. Si en 30 días no le responde, entonces debe dirigirse a la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Prousuario), una instancia de la Superintendencia de Bancos. Prousuario fue creada por resolución de la Junta Monetaria y proporciona servicios de atención a las consultas, denuncias y reclamaciones de los clientes de servicios que prestan las entidades de intermediación financiera, así como los organismos jurisdiccionales. Prousuario está en la avenida 27 de Febrero, esquina Abraham Lincoln, Unicentro Plaza, primer nivel, local número 26, en la capital. Tiene el teléfono 809-685-8141, extensión 200 y 809-200-0290 sin cargos.