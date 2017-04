Dirigentes del PRSC recurren sentencias emitidas por el TSE

20/04/2017 12:00 AM - Wander Santana

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) recurrió las sentencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) que eliminan el Concejo Disciplinario de esa entidad y anulan las expulsiones de algunos dirigentes. Ayer en una rueda de prensa, el presidente del PRSC, Federico Antún Batlle (Quique), y el secretario general de la organización, Ramón Rogelio Genao, explicaron que las sentencias 010-2017 y 011-2017 van en perjuicio de esa organización, y además vulneran la seguridad jurídica y el sistema de partidos.



Denunciaron que con esos fallos dados a conocer el 4 de abril de este año, el TSE reintegra al PRSC a funcionarios actuales del gobierno “que no acataron las decisiones soberanas de la Asamblea Nacional del Partido, válidamente convocada y regularmente realizada, y que definió una línea política opositora de no ir aliados al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el pasado proceso electoral, y que por tanto, esas decisiones eran de obligatorio acatamiento para todos los miembros del partido”.



Los dirigentes reformistas aseguraron que con esos fallos, el TSE pretende entregar el Partido a un sector del PLD y a los funcionarios de origen reformistas que actualmente ocupan posiciones en el gobierno.



“Exigimos al sector del gobierno del PLD que está detrás de estas acciones que saque sus manos del Partido Reformista y se ocupe de los delicados asuntos que le conciernen, que no son pocos”, exclamó Quique Antún durante la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de decenas de dirigentes y militantes políticos.



Según Quique Antún, con el intento de reincorporar a los expulsados que son funcionarios del gobierno, a las estructuras de dirección del PRSC, lo que se pretende es “castigar” al reformismo por decidir trillar un camino de independencia para recuperar los espacios perdidos que le permitan retornar al poder.



Buscan ventajas en 2020



También denunció que algunos legisladores del partido se han unido a sectores del gobierno, buscando prebendas, nombramientos y apoyo para apoderarse de la dirección del PRSC “y tratar de forzar una nueva alianza en las elecciones de 2020 con un sector del partido de gobierno, lo que eliminaría para siempre al Partido Reformista Social Cristiano y dejaría maltrecho al sistema de partidos”.



Hicieron un llamado a la dirigencia y militancia del partido para que se mantengan vigilantes ante planes en contra del PRSC.

Plantean que el país va rumbo al autoritarismo

Los reformistas advirtieron a todos los actores de la sociedad que de “continuar la creciente inseguridad jurídica, el país se encamina a un sistema autoritario, donde el derecho de elegir y ser elegidos correría grave peligro”. Consideraron que el país reclama un cambio. También expresaron que el TSE ya caducó, por eso exigieron que el Consejo Nacional de la Magistratura proceda de inmediato a conformar el nuevo tribunal.