Doce minoritarios presentan propuestas de ley de partidos

20/04/2017 12:00 AM - Suedi León

Una docena de partidos minoritarios presentó ante la Comisión Bicameral designada para el estudio del proyecto de las leyes de partidos políticos y la de régimen electoral, varias propuestas de modificación sobre las iniciativas sometidas por la Junta Central Electoral.

Los partidos minoritarios, unidos en el Bloque Progresista, proponen la supresión del voto preferencial, al menos para los regidores, así como la creación de un Ministerio Público para Asuntos Electorales.



Consideran, además, que la forma de elección de sus autoridades y candidatos a cargos electivos incluyendo realización de las primarias y convención de delegados deben ser reguladas por las mismas agrupaciones políticas y no por la Junta Central Electoral.

Propusieron la creación de una comisión de vigilancia y control de los programas sociales solventados con los fondos públicos.



Asimismo, consignar que quien participe en una primera de un partido y pierda no podrá correr en las primarias o ser candidato de otro partido en las elecciones correspondientes a ese año.



En cuanto a las finanzas, plantean que la Junta solamente pueda limitar la disponibilidad de los recursos que reciben los partidos en relación con la contribución financiera del Estado en materia de educación.



También que la distribución financiera del Estado a los partidos sea: 70% en partes iguales entre los partidos que logren más del 5% de los votos válidos en cualquiera de los tres niveles de elección, y 30% entre los partidos que no alcancen el 5% de los votos válidos.



Los 12 partidos políticos que asistieron a la reunión fueron, Partido Socialista Verde (Pasove), Partido Acción Liberal (PAL), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido Demócrata Institucional (PDI), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y la Unión Demócrata Cristiana (UDC).



Además, Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Democrático Progresista (PDP) y Partido Democrático Alternativo (Moda). Así como el movimiento municipal, Alianza Rescate Barahona.



El senador Arístides Victoria Yeb, presidente de la comisión, reiteró que todo aquel que quiera ser escuchado será recibido, pero en el Congreso Nacional. Los minoritarios que asistieron al encuentro coincidieron que ese es el escenario adecuado para la discusión y aprobación. Siguiendo el cronograma de trabajo, la comisión realizará hoy las vistas públicas a partir de las 9:00 de la mañana.