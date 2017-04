Empresarios donan equipos a bomberos del Distrito Nacional

Varios empresarios hicieron una donación de equipos al Cuartel General de los Bomberos del Distrito Nacional con el fin de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, quien encabezó la actividad, explicó que estas donaciones, de dos camiones y decenas de equipos de protección, “servirán de ayuda para la labor que desempeñan estos héroes de nuestra ciudad, y les facilitará el trabajo para que no tengamos que lamentar vidas y los comercios no pierdan su inventario”.



Los equipos fueron gestionados a través del grupo Brigada Empresarial de Apoyo a los Bomberos, constituido por Collado; José Luis Corripio Estrada, presidente del Grupo Corripio; Roberto Herrera, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE); Jeffrey Rannik, presidente de la empresa naviera Báez y Rannik; Héctor José Rizek, ejecutivo del Grupo Rizek; Guillermo Julián y Carlos José Martí.



Asimismo el embajador de Canadá en el país, Steve Coté, quien formó parte de la actividad, destacó que los nuevos camiones fueron gestionados por la organización canadiense Firefighters Without Borders (Bomberos sin fronteras), “que busca apoyar la labor de los bomberos en varias partes del mundo a través de donaciones”.



Collado felicitó a los bomberos y les recomendó “seguir haciendo su admirable labor de arriesgar la vida por alguien que ni siquiera conocen, pero llevando por delante su don de servicio siempre”.



Asimismo, expresó su gratitud a los miembros de la Brigada Empresarial, principalmente al señor Jeffrey Rannik, quien coordinó las gestiones para cubrir los costos de transporte y aduanas de estas donaciones.



Reveló que próximamente traerán de Estados Unidos otros equipos con el fin de ser donados.