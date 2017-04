Hallan cuerpo de hombre en estado de descomposición en Dajabón

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado ayer miércoles en unos matorrales en la sesión El Cajuil, del municipio Loma de Cabrera, en Dajabón.

El cuerpo del occiso, que no fue identificado, fue encontrado por un campesino mientras realizaba trabajos agrícolas en la zona. Se presume que es de nacionalidad haitiana.

“Yo salí a buscar dos varas y cuando entro a la cañada ese bajo (vaho) me está matando, empecé a buscar a ver si había un animal muerto y bajé, cuando bajo ahí, corté una varita, no me sirvió y la dejé, entonces, bajé allí y el bajo se hizo más fuerte y cuando hago así que veo esa vaina”, explicó Nicanor Rodríguez.

Al lugar acudieron autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y un médico legista, quienes levantaron el cuerpo.

“Hay una gorra que tiene sangre, aparentemente fue un trauma craneal, pero al no haber rotura de la base del frontal y en la descomposición en que está, decimos ya enterrarlo aquí mismo”, explicó el médico legista Ambiorix Tejada.