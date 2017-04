Legisladores apoyan pedido de elecciones en GB

Londres. Legisladores británicos votaron 522-13 a favor de respaldar el pedido de elecciones anticipadas que hizo la primera ministra Theresa May para el 8 de junio. El resultado superó fácilmente la mayoría de dos tercios de los 650 legisladores necesarios para originar una votación temprana. Varios legisladores se abstuvieron.



May dijo que realizar una elección en junio, en vez de realizar los comicios programados en el 2020, dará al país “seguridad y estabilidad” mientras negocia su salida de la Unión Europea.



La primera ministra espera conseguir una mayoría más amplia en el Parlamento para su Partido Conservador y poder reforzar su poder negociador con la UE durante el Brexit.



May dijo que esperar hasta el 2020 significaría que la parte “más delicada” de las negociaciones de dos años de Brexit ocurrirían durante la víspera de una elección. “Eso no beneficiaría a nadie”, comentó.



Ahora que legisladores han aprobado la elección, el Parlamento culminará su sesión el 2 de mayo a la medianoche, 25 días antes del día de elección.



El Partido Laborista y los Demócratas Liberales, de oposición, recibieron bien la oportunidad de presentar sus políticas ante los votantes, aunque el Partido Nacional Escocés calificó la elección como un cínico ardid político.