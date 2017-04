Pepín Corripio dice que se debe solucionar el tema de Duquesa

El empresario José Luis (Pepín) Corripio Estrada advirtió ayer que “se está mangoneando mucho con el tema de Duquesa”, e insistió en que “se necesita una solución definitiva del problema”. “Yo creo que se lleva mucho tiempo mangoneando de un lado a otro este asunto, y alguien tiene que poner fin a este evento”, expresó Corripio.



Habló en esos términos al participar en una donación de equipos realizada por la Brigada Empresarial de los Bomberos al Cuartel General de Bomberos del Distrito Nacional. Aseguró que no es justo que la sociedad se acuerde de los bomberos solo cuando hay incendios, “cuando se les debe tener en cuenta siempre”.



El presidente del grupo empresarial Corripio insistió también en su propuesta de que las compañías de seguros apoyen las labores de los bomberos del país con el uno por ciento de los costos de las primas que venden.



“Tengo la idea de que las compañías de seguros apoyen las labores de los bomberos con el uno por ciento sobre las primas de seguro que venden, porque son los grandes beneficiarios de la protección que se le ofrece a las empresas y los bienes de la sociedad”, manifestó Corripio.



Asimismo, Corripio se refirió al tema de Odebrecht, del cual indicó que “las campañas presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron pagadas por el sector privado”, y no por la empresa brasileña “como se ha estado rumorando en los medios”.



Habló además del acuerdo alcanzado en el Comité Nacional de Salarios de un aumento del salario mínimo al sector privado no sectorizado de un 20%, del cual destacó que “les conviene más a los empresarios, pues ellos serán los más beneficiados, ya que al final de cuentas el dinero siempre regresa a las empresas”. Recordó que los bomberos arriesgan sus vidas por gente a quienes no conocen ni tienen ninguna relación. Les motivó a que no se desanimen.