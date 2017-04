Protestas en Venezuela dejan dos fallecidos

Caracas. Decenas de miles de opositores marcharon el miércoles en Venezuela para protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en multitudinarias movilizaciones que dejaron dos jóvenes muertos en diversos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Caracas quedó partida en dos por otra masiva marcha de partidarios del gobierno que cerró con un acto público en el que Maduro advirtió que no retrocederá ante lo que calificó de intento de golpe de Estado.



La guardia nacional lanzó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a opositores que intentaron sin éxito llegar desde distintos puntos de la ciudad hasta la sede de la Defensoría del Pueblo.



En una de las confrontaciones Carlos José Moreno, de 17 años, recibió un tiro en la cabeza y horas después falleció en el hospital. El director del Hospital de Clínicas de Caracas, Miguel Salomón, informó que el joven falleció tras ser sometido a una cirugía para extirparle el proyectil que había recibido cerca de las manifestaciones en la capital venezolana.



Melvin Sojo, quien fue criado como un hermano del joven, dijo que Moreno había salido de su casa para ir a jugar fútbol cuando presuntamente se vio en medio de una manifestación de partidarios del gobierno y fue herido por algunos de ellos, aunque esa afirmación no pudo ser confirmada de inmediato con las autoridades. Agregó que de acuerdo con declaraciones de testigos los disparos fueron hechos por uno de los sujetos que habían llegado al lugar a bordo de una motocicleta para impedir el paso de la marcha opositora.



En Washington, el viceministro para América del Norte y embajador ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, dijo que el ataque al joven no ocurrió durante una manifestación sino en un acto delictivo del que no dio más detalles. Criticó que “esa tragedia pretenda ser usada en asuntos políticos y para magnificar la crisis venezolana”.



En tanto, una joven de 23 años también falleció de un disparo en el estado de Táchira. Patricia Gutiérrez, alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal -capital de Táchira- informó que la joven fue herida mortalmente durante una manifestación reprimida por la Policía con gases lacrimógenos y balas de goma.



La alcaldesa relató que cuando los manifestantes intentaban evadir a la Policía fueron emboscados frente a una plaza por hombres vestidos de civil que circulaban en motocicletas y les dispararon con armas de fuego. La Fiscalía General identificó a la segunda víctima como Paola Ramírez.

Maduro convoca a la oposición al diálogo

El presidente Maduro convocó a la oposición política a un nuevo diálogo y señaló que tiene un planteamiento que hacerle a este sector. “Yo estoy listo les digo, mañana mismo, pasado mañana, a reunirme y verme la cara con los voceros de la oposición, a decirle otra vez sus cuatro verdades y a pedirle en nombre de millones y millones de hombres y mujeres de Venezuela que rectifiquen y que cesen su violencia y su golpismo”, dijo Maduro.