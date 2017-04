Ricardo Arjona se siente irrespetado y abandona entrevista molesto

Como irrespetuosa, sospechosa, rara, malintencionada y “de muy mal gusto”, calificó Ricardo Arjona la intención del presentador Camilo Egaña al preguntarle sobre las críticas negativas que se realizan acerca de su trabajo, en vez de hablar del disco “Circo Soledad”, cuyo lanzamiento promociona. Antes de marcharse del espacio en CNN en Español, el guatemalteco manifestó su disgusto y debatió la intención del comunicador de corregir la pregunta. “¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco? Me parece un pecado (…) pensé que eras un comunicador bien intencionado”, empezó diciendo el cantautor.



Cuando Egaña intentó explicar el origen de su pregunta, el cantante de 53 años advirtió que si esa era la intención, tendrían que suspender la entrevista, y “me voy para otro lado donde me traten con más respeto”, lo cual hizo a la primera oportunidad.



El artista explicó que no prefabrica cosas para quedar bien con quienes hacen críticas y hasta canciones en su contra y especificó que “es de idiotas y estúpidos seguir idiotas”, definiendo con tal concepto a quienes le dedican tiempo a cosas que no le gustan.



“Detrás de eso hay un asunto muy sospechoso y detrás de tu intención también, es rara”, dijo, lo que el presentador justificó como“curiosidad”, pero ya Arjona estaba a la defensiva y respondió diciendo que: “El hombre que le hace caricias al caballo también lo quiere montar”.



Visiblemente disgustado, el artista manifestó que no le sirven para nada esas críticas y le debatió que no era una cuestión de dejar el tema, sino cuestión de no abordarlo.



Tras la ausencia de Arjona, Egaña se disculpó por “la manera en la que, a lo mejor, entendió las preguntas”.



Por otro lado, Arjona escribió en Twitter: “Quien habla mal de ti, para tener de qué hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA”.