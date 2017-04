Salud afirma que vertedero no cumple requisitos mínimos

La ministra de Salud Pública hizo un llamado de atención tanto a la empresa Lajún Corporation como a los cabildos que vierten desechos en Duquesa para que eficienticen el sistema de recolección, transporte, transferencia y tratamiento de los desechos sólidos. Altagracia Guzmán Marcelino destacó que los problemas de salud que con mayor frecuencia se vinculan a la inadecuada disposición de residuos sólidos suelen ser de origen infeccioso parasitario, bacteriano o viral, relacionados con la proliferación de vectores transmisores de enfermedades (moscas, mosquitos, ratas y cucarachas).



La funcionaria precisó que el tratamiento inadecuado de la basura se traduce en la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, dañan las fuentes de agua y provocan enfermedades crónicas.



Guzmán Marcelino hizo la advertencia junto al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, a quien envió un informe sobre la acumulación de desechos en el vertedero.



Dicho documento indica que los conflictos entre la empresa Lajún Corporation, que administra Duquesa y los Ayuntamientos del Gran Santo Domingo han degenerado en un servicio irregular por parte de la compañía que maneja el vertedero. “Esta situación ha provocado el cúmulo de basura en algunos municipios, además observando el vertedero de Duquesa notamos que el mismo no cumple los requisitos mínimos sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos”, precisa. Agrega “los seis cabildos que depositan sus residuos sólidos en Duquesa no cuentan con un sistema apropiado de recolección, transporte y transferencia”.



Asimismo, explica que no existe por parte de la empresa administradora planes de monitoreo y control, de emergencias que establecen la normativa, por lo que el vertedero no cubre los desechos que recibe, no se tratan las aguas y los lixiviados y tampoco se está recogiendo e incinerando el biogás generado por la descomposición de los desechos.



Gastos en salud pudieron ser menores



Resalta que en el 2015 se reportaron más de 16, 000 casos probables de dengue, ya en el 2016 se logró reducir la incidencia a un 63%, en un contexto de múltiples esfuerzos orientados a controlar la infestación del mosquito A. aegypti.



“Este esfuerzo conllevó un gasto extraordinario del Estado, que pudo ser menor si existiera un buen manejo de los residuos sólidos, ya que lo primero que debemos hacer es gestionar adecuadamente los residuos sólidos y eliminar chatarras, para evitar criaderos” señala.

Medio Ambiente: hay que tomar decisiones

En la reunión, el ministro de Medio Ambiente dijo que independientemente del fraude que pudiera existir respecto a la propiedad de los terrenos donde opera el vertedero, la salud de la población está por encima de ello y como Estado la garantizarán. “Todo el esfuerzo tiene que ser para la toma de decisiones urgentes y precautorias a los fines de evitar que lo que estamos viendo hoy se nos salga de las manos y se pueda constituir en un problema de salud pública”.