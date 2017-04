Trucos para cuidar tu cabello del sudor si vas al gimnasio

Cuando las mujeres practican alguna actividad física y transpiran, su cabellera tiende a resecarse debido a que el sudor contiene ácidos y sales, razón por la que se debe cuidar antes, durante y después del entrenamiento. Actualmente, son más las mujeres que se suman a realizar actividades físicas, tanto por su salud física como mental. Sin embargo, a veces con el ejercicio podemos descuidar y dañar el cabello sin darnos cuenta. Esto se debe a que cuando se practica algún deporte o se asiste al gimnasio sudas, por lo que debes tener pendiente que esta transpiración contiene ácidos y sales que en poco tiempo pueden resecar tu cabello, dejarlo sin brillo e incluso tener un efecto negativo para los folículos pilosos.



Si te encuentras entre el dilema de: ¿mi pelo o el ginmasio? porque no sabes cómo cuidarlo, existen algunos trucos que te ayudarán. Lo primero que debes hacer es recogerte bien el pelo, pero, por momentos aprovecha para soltar la melena y sacudirla para que así respire y lograrás que el sudor se evapore un poco.



Debido a que el cuero cabelludo posee pequeños poros, la acumulación de sal no solo bloquea la oxigenación del cráneo, sino que también maltrata y quiebra el cabello. Para evitar esos efectos nocivos es importante lavarse el pelo con un champú especial una vez que se haya terminado el entrenamiento.



Cuidados para el cabello



Según el portal Estampas, al lavar el pelo se debe evitar usar demasiado champú. Algunos expertos recomiendan usarlo para lavado en seco antes y después de entrenar. Hacerlo mantendrá el cuero cabelludo fresco, eliminará la grasa y le dará volumen a tu cabello. También, puedes colocar crema de peinar o acondicionador en tu cabello antes de entrenar, de esta forma lo vas humectando mientras te ejercitas y estará listo para lavarlo. Deja el fin de semana como los días para usar champú y un buen tratamiento humectante.



Asimismo, mientras te ejercitas evita pasar tus manos por la cara para quitarte el sudor de la frente, usa una toalla para esto, de lo contrario contaminarás de sudor y grasa, aún más, tu cabello.



Esquiva, de igual forma, utilizar gorras o sombreros mientras te ejercitas, esto podría resercarlo y acumularás más sudor en tu cuero cabelludo, porque funciona como una especie de sauna.



Al terminar tus entrenamientos, si vas a secar el cabello con secadora, recuerda aplicar un spray protector para que el calor no lo maltrate.



No sacrifiques la apariencia de tu cabello. Así como tienes un plan de entrenamiento físico, crea uno para el mantenimiento de tu melena, para que luzca fuerte y saludable.



Al consultar varias estilistas estas recomiendan, que en caso de lavar el pelo en el fin de semana se debe usar un secador para darle aire, aunque sea de tres a cinco minutos para secarlo. Mientras que otros expertos sugieren frotar gotitas de vitamina E para luego pasar el ‘blower’ sin peinar el cabello, para quitar el encrespado, proporcionarle brillo y se mantenerlo sano.