Adars tilda de intransigente al Colegio Médico

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) lamentó ayer “la interpretación que tiene el Colegio Médico Dominicano (CMD) de lo que es un diálogo” y aseguró que en cinco de siete puntos en discusión se logró un acuerdo satisfactorio. “Parece que los líderes del Colegio Médico entienden que dialogar es imponerle a la otra parte la aceptación de todas sus exigencias y no un proceso en que todos los intervinientes ceden para lograr un acuerdo conveniente para quienes están sentados en la mesa”, dice la Adars en una nota de prensa.



La entidad empresarial deploró el hecho de que el gremio médico diga que siga abierto al diálogo, pero inicie una huelga como advertencia de que concertar es imponerse por la fuerza.



La Asociación indica que está de acuerdo con afiliar a todos los médicos que laboran o tienen consultorios en las clínicas contratadas por las ARS; en homologar el código de afiliación de los médicos con el número de afiliación del CMD; manejar las diferencias en las facturas de servicios presentadas por los médicos (glosa) con un reglamento consensuado entre las partes, y en impulsar en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) la actualización del catálogo de prestaciones del plan básico y finalmente impulsar un aumento del pago por cada afiliado (cápita) con la finalidad de revisar y actualizar los honorarios y tarifas profesionales.



Expresa que en lo que no se llegó a acuerdo fue que todos los médicos, tengan contrato o no con las ARS, puedan prescribir indicaciones médicas, pues la seguridad social manda a las ARS a crear una red de prestadores de servicios adecuada a la cantidad y ubicación de sus afiliados, por tanto sería una violación flagrante a la ley 87-01 en sus artículos 148-150 y 156.



Tampoco hubo acuerdo en la petición de que cuando un médico cometa faltas graves la ARS no le cancele el contrato de manera definitiva hasta tanto el caso sea conocido en la sociedad médica especializada de la que sea miembro.