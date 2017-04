Bethania cumple con su misión en Rusia

21/04/2017 12:00 AM - Yancen Pujols

En diciembre pasado, Bethania de la Cruz salió en una misión especial hacia Rusia. Salvo un episodio de temperatura gélida que le hizo pasar por un pequeño infierno, la jornada ha sido exitosa para la estelar del voleibol local. De hecho, la capitana de la selección superior dominicana, grupo que es conocido como “Las Reinas del Caribe”, se encuentra en la ronda final del torneo (empate 1-1 con su rival el Dínamo de Kazán) y en la Liga de Campeones junto a su equipo, el Dínamo Moscu, el conjunto más exitoso en la historia del voleibol soviético, con 14 coronas de su circuito, además de 11 trofeos de la Liga de Clubes Campeones, que le conceden el honor de también ser el más ganador.



Para la atacante de 29 años su nuevo reto comenzó en el último mes de 2016 con un viaje largo. “Tuve que ir a Cuba a sacar la visa porque en dominicana no dan la visa para Rusia. El pasaporte lo envían a Venezuela o a Cuba. Fui a Cuba y desde ahí un vuelo directo de 11 horas”, dijo de la Cruz a elCaribe.



Bethania reside en Perovo, uno de los 16 distritos de la división administrativa (Ókrug en su idioma) del oriente de Rusia, cuya población es de poco más de 135 mil habitantes, según Wikipedia. “Aquí hay una tremenda educación”, comentó. “De hecho las personas hablan poco, aunque en el equipo tenemos tremenda comunicación. Eso es diferente”, añadió.



La opuesto es toda una veterana en playas extranjeras: ha reforzado en Japón, Corea del Sur, Turquía y Puerto Rico. Pero en los meses de enero y febrero recibió un ataque implacable. “La temperatura estuvo por -21”, dijo con una sonrisa. “Eso es lo que se llama un señor frío. Me dio una gripe que no quiero ni recordarme de ella, pero es parte del negocio, como se dice, y uno tiene que superar esos obstáculos”.



Bethania, de 29 años y seis pies y dos pulgadas de estatura, dijo a elCaribe que ha sido seleccionada la Jugadora Más Valiosa de varios partidos. “Luego darán otros premios, vamos a intentar ganar primero y luego hablamos de eso”, indicó una de las mejores en su posición en el mundo.



De la Cruz fue operada del hombro en 2015 y estuvo fuera por un buen tiempo, pero cumplió rigurosamente con su proceso de recuperación y nueva vez pone en despliegue su talento en competencias de nivel. “Gracias a Dios que podemos seguir poniendo en alto el nombre de nuestro país”, dijo.

Bethania, que ha tenido que ajustarse a una diferencia de siete horas entre Moscú y la República Dominicana, no tiene palabras para explicar lo mucho que extraña a su esposo Fermín y a su hijo Fer, quienes recientemente cumplió siete años. “La tristeza te invade, y muchas veces nadie se imagina cuánto. Son de los sacrificios que uno hace para tener precisamente un futuro mejor con la familia, pero Dios mediante pronto estaremos juntos”, dijo. “Nada como la familia y en eso también incluyo a mi madre y los demás cercanos”. “La extrañamos bastante”, dijo Fermín desde su residencia en el Distrito Nacional. “Pero hay que entender la situación. Ella está en trabajo. Esa comprensión ha sido clave entre nosotros”.



En cuanto a la comida, Bethania no reporta inconvenientes. “Las cosas han marchado bien en ese sentido. Cuando estoy en mi apartamento hago mi comida dominicana, pero cuando estamos fuera y hay que quedarse en hoteles, pues comemos pasta, pollo, carnes, pero todo bien en general”.