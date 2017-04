Hallan carro desaparecido de hombre se lo prestó a otro que conoció en centro de diversión

Gracias a una publicación de este medio, fue recuperado el vehículo robado a un joven en Nagua, quien supuestamente se lo había prestado a otro hombre que conoció una semana antes en un centro de diversión.

Según narró a elCaribe Anderson Nathanael Espinosa, 31 años, el carro Hyundai Sonata, 2008, gris ratón, placa A-614136, fue encontrado en La Vega, con una goma dañada (pinchada), un retrovisor roto y otros detalles.

Espinosa explicó que una persona vio el vehículo frente a la residencia del exdiputado Guillermo Galván, en Los Pomos, a quien dio parte y éste a su vez se comunicó con el afectado, ya que había leído la información aquí y tuviera conocimiento del caso

“El exdiputado me llamó porque vio el teléfono en la publicación y me mandó fotos del carro y le confirmé que sí era ese. Procedí a ir al destacamento de mi pueblo en Nagua para que se comunicaran con los policías de La Vega para que me lo entregaran, pasé un poco de lucha pero gracias a Jennifer y al exdiputado me lo dieron”, externó el joven, quien dijo que ya tiene el vehículo en el mecánico en reparación.

“Gracias a Dios tengo mi caro, pero me preocupa que el tipo (que se llevó el carro) está suelto en la calle como si nada. Me informaron que se ha robado otros vehículos como una CRVen San Pedro y tiene querellas en Bonao”, agregó.

El caso

Anderson Nathanael Espinosa había dicho a elCaribe que conoció al hombre que hizo llamar Ángel Lacoste, el pasado sábado 8 del mes en curso en un centro de diversión de ese municipio y que le había dicho que no residía en el país y que se hospedaba en Aparta Hotel Central de Nagua.

Dijo que conoció a Lacoste por medio de un amigo de nombre Adonis, quien también lo había conocido dos días ante en ese mismo centro de diversión.

“Nos juntamos el pasado Sábado Santo (una semana despues de haberlo conocido) en el mismo lugar, me dijo que le prestara la llave de mi carro y no volvió”, narró Sugel Altagracia Sosa Ortega, esposa de Anderson y a nombre de quien está el vehículo. Explicó que se querelló ante la Fiscalía correspondiente.

Manifestó que acudió al hotel en busca de Lacoste, pero que allí le manifestaron que el joven había abandonado el lugar sin pagar el servicio.

“Luego él me llamó y me dijo que me entregaría en carro en el aeropuerto (no especificó en cual terminal) y salí hacia el Aeropuerto de Las Américas, pero no lo encontré”, indicó.