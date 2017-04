Cómo cargar tu móvil con el sol y el movimiento

22/04/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Existen cargadores que incorporan placas fotovoltaicas para capturar la energía de los rayos. Así como plantillas inteligentes para los zapatos, que a través del caminar se carga la batería del celular. En un mundo cada vez más conectado, no tener un enchufe a mano puede convertirse en una verdadera pesadilla. Pero para cargar el celular no siempre es necesario disponer de electricidad. A veces, basta con la luz del sol o con el movimiento de tus propios pasos. Te explicamos en qué consisten éstas y otras opciones que te permiten llenar la batería de tus dispositivos electrónicos sin dañar el medio ambiente (y de forma más económica).



Hay cargadores que incorporan placas fotovoltaicas para capturar la energía de los rayos del sol que pueden resultar muy útiles cuando estás en el campo o en zonas remotas o cuando no dispones de electricidad.



También pueden servir para cargar la batería de otros dispositivos electrónicos, como tabletas, cámaras fotográficas digitales o iPods.



Los hay de todos los colores y tamaños y cuentan con una batería interna que almacena la energía solar durante el día. Para transmitirla a tu teléfono, tan sólo es necesario un USB de unos cinco voltios de potencia. Otras opciones para aprovechar los rayos del sol son algo menos prácticas (aunque más originales).



Por ejemplo, existen distintos modelos gorras con placas solares en la visera, capaces de cargar un smartphone en cuatro horas. Algunas, incluso, incorporan luces LED para iluminar tu camino por la noche.



También puedes convertir el movimiento de tu propio cuerpo en energía para cargar la batería del celular. Existen plantillas inteligentes para los zapatos que incorporan rotores y bobinas para transformar la fuerza de tus pisadas en energía, la cual queda almacenada en unas baterías, y después se transfiere al celular vía USB.

Cargadores inalámbricos

Existen multitud de soportes de carga inalámbrica en el mercado; los hay de todos los colores, tamaños y formas.



Estos aparatos usan un campo electromagnético para transferir energía a tu smartphone y recargar la batería. Aunque no todos los fabricantes hacen sus teléfonos compatibles con esta opción, se pueden comprar adaptadores para teléfonos iOS yt Android.