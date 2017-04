LOS ANGELES (AP) — "The Fate of the Furious" se mantuvo en el primer lugar de taquilla al dejar atrás a la nueva cinta de suspenso "Unforgettable" y al drama histórico "The Promise".

La octava película de la franquicia "Fast and the Furious", de Universal Pictures, recaudó 38,7 millones de dólares durante el fin de semana en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, 61% menos que su debut, de acuerdo con cálculos de estudios divulgados el domingo. Los nuevos estrenos no fueron competencia para la cinta de alto octanaje, que la semana pasada tuvo el debut mundial más grande de todos los tiempos. Ha recaudado 908,4 millones a nivel mundial hasta ahora y se prevé que supere los 1.000 millones esta semana. Cintas que ya estaban en cartelera dominaron las taquillas en este tranquilo fin de semana. Con 12,8 millones, "The Boss Baby", quedó en segundo lugar de taquilla, mientras que "Beauty and the Beast" se mantuvo en tercero con 10 millones. "Born in China", documental de Disney sobre animales, se ubicó en el cuarto lugar con 5,1 millones de dólares en su estreno en 1.508 cines. Los otros dos estrenos tuvieron peores resultados. "Unforgettable", película de suspenso de Warner Bros con Katherine Heigl y Rosario Dawson, estrenó en el séptimo lugar de taquilla, con tan solo 4,8 millones. Los críticos fueron duros con la cinta y las audiencias le dieron una baja calificación en CinemaScore. La ópera prima de Denise Di Novi, productora desde hace mucho tiempo, tuvo un costo de producción de apenas 12 millones, pero aun así el mal resultado es decepcionante. "Desafortunadamente, la película no llegó al público que tenía en mente", lamentó Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional de Warner Bros. "Teníamos expectativas altas y nos sentimos decepcionados por no haberlas alcanzado". Pero hay algo rescatable para el estudio. La comedia sobre amigos "Going in Style", con Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, avanza lentamente tras haberse estrenado hace tres semanas, ubicándose en quinto lugar con cinco millones. Entre tanto, la cinta épica "The Promise", drama sobre el genocidio armenio con Oscar Isaac y Christian Bale, recaudó sólo 4,1 millones de dólares en 2.251 salas. A continuación las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada comScore. También incluye la captación internacional donde estuvo disponible. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes. 1."The Fate of the Furious", 38,7 millones de dólares (163,4 millones a nivel internacional). 2."The Boss Baby", 12,8 millones (30 millones). 3."Beauty and the Beast", 10 millones (22,9 millones). 4."Born in China", 5,1 millones (100.000 dólares). 5."Going in Style", cinco millones (4,6 millones). 6."Smurfs: The Lost Village", 4,9 millones (21,4 millones). 7."Unforgettable", 4,8 millones (1,7 millones). 8."Gifted", 4,5 millones. 9."The Promise", 4,1 millones. 10."The Lost City of Z", 2,1 millones.