Cómo iniciar un negocio con poco capital

Abrir y mantener tu propio negocio no debe ser solo un modo de ganar dinero, sino también una manera de alcanzar tus sueños de vida y encontrar la realización personal. Este camino no es el más fácil, pero es el camino que los más grandiosos emprendedores de la historia eligieron.



Si bien es más fácil abrir un negocio cuando se tiene una cantidad significativa de ahorros, también es posible emprender un negocio exitoso desde abajo, con inteligencia, perseverancia y dedicación, aunque no se tenga una gran cantidad de dinero. Si estás listo para trabajar duro y aprender de tus errores, tienes la oportunidad de construir un negocio exitoso del que tendrás el orgullo de ser propietario.



Daira Nadal, consultora de negocios para Pymes en gestión empresarial y asesora de empoderamiento a nivel de negocios, sostiene que lo primero que tienes que saber es en qué eres bueno para los negocios y luego explotar ese talento, ya que cuando emprendes en aquello que te gusta vas a dar mucho más de ti y vas a estar dispuesto a luchar, aunque tu capital inicial sea poco. No olvides que comenzar un negocio sin capital implica que debes trabajar muy duro si quieres sacarlo adelante, y nada mejor que trabajar arduamente en lo que realmente te gusta hacer.



Otro de los consejos que sugiere la especialista es empezar por algo pequeño. “Muchas veces nos encontramos con personas decididas a empezar su negocio con un gran equipo de vendedores, asistente personal, oficinas espaciosas, etc. Pero si recién estás empezando y no cuentas con un gran presupuesto quizás lo mejor sería ir poco a poco y empezar con algo pequeño, pero sostenible, para si fracasa no pierdas tus inversiones”, dice Nadal.



Muchas personas, cuando deciden iniciar un negocio en lo primero que piensan es en renunciar a su empleo actual, lo que constituye un gran error. Lo ideal sería, de acuerdo a Daira Nadal, mantener esa fuente segura de ingresos para que no tenga que preocuparte por no tener cómo pagar una potencial montaña de deudas. Sin embargo, tendrás que trabajar muy duro. Es aconsejable que cuando el negocio comience a emprender vuelo, pueda pasar de forma gradual, de un trabajo a tiempo completo a un trabajo de consultoría o medio tiempo. Con el tiempo, podrás llegar a trabajar a horario completo en tu propio negocio. Aunque este proceso no suele darse de forma tan fluida, casi siempre es más seguro que renunciar a todo para perseguir un sueño que aún no se ha materializado.



Estudio del mercado



Haz un análisis de la competencia. ¿Quiénes constituyen tu competencia? ¿Cuánto cobran por el producto o servicio que tú brindarás? ¿Realmente puedes proporcionar este producto o servicio a un nivel de calidad más alto o por un precio más bajo? Si es así, felicitaciones, es posible que tengas éxito. En fin, debes hacer un estudio del mercado al que pretendes ingresar, al igual que los negocios que han tenido éxito en el mercado.



“La preparación y el planeamiento son esenciales antes de establecer un negocio. Si es posible, busca oportunidades para desarrollar “pruebas de funcionamiento”. Por ejemplo, si piensas abrir un restaurante, primero prueba cocinando para tus amigos, una iglesia o para una recaudación de fondos de la escuela, así podrás ver si puedes sobrellevar el ambiente agitado de una cocina y juzgar si tu comida tiene aceptación entre los comensales. También puedes probar realizar una encuesta sobre tu negocio en potencia y así conocer si la gente iría a tu posible negocio”, sugiere Daira.



Busca oportunidades de adquirir habilidades sin gastar mucho dinero. Si tienes una idea de negocios, pero no tienes las habilidades o la capacitación necesarias para llevarla a cabo, consigue la capacitación que necesitas a un bajo precio. Intenta llegar a acuerdos con instituciones o empresas que brinden capacitaciones para que te desarrolle a cambio de algún servicio que tu futura empresa les pueda brindar.



Aprovecha al máximo los bienes que ya tienes. Si vas a empezar un negocio desde cero, debes aprovechar al máximo los recursos que ya tienes a tu disposición. Por ejemplo, puedes utilizar tu auto como el auto de la empresa. Convierte tu garaje en una tienda. Algunas de las compañías más grandes en la actualidad (como las tan famosas Apple y Facebook) empezaron en lugares sencillos, como garajes, sótanos y dormitorios.



Si tienes una casa, en lugar de alquilar una oficina, úsala como el local inicial de tu negocio. De este modo, ahorrarás el dinero que gastarías en pagar el alquiler.



La idea es reducir la inversión inicial, de tal manera que puedas empezar a trabajar y comenzar a generar ventas lo más pronto posible.



Cuidado con los préstamos



Si quieres empezar un negocio desde cero, tu creatividad y trabajo duro pueden requerir una cantidad de dinero significativa. Así, puede llegar un punto en el que simplemente no puedas seguir sin una entrada de dinero. Por ejemplo, podrías necesitar un equipo costoso que no tienes ni pueden prestarte. Muchos negocios pequeños pueden hacerse realidad con un préstamo bancario, pero esto solo te llevaría a endeudarte, lo que representa un gran dolor de cabeza para alguien que busca crecer económicamente con un negocio propio. Una buena idea es solicitarle un préstamo a tus amigos o familiares. Sin embargo, antes de que te concedan un préstamo, asegúrate de aclarar las condiciones del mismo por escrito, especificaciones como en cuánto tiempo deberás pagar el préstamo y de cuánto será cada pago. Es recomendable contar con una cláusula que especifique que si el negocio fracasa, te concederán un plazo adicional para pagar el préstamo (o que ya no tendrás que pagarlo).

Consejo

Si quieres abrir un negocio en un futuro cercano, evita firmar un contrato de trabajo con una cláusula que restrinja tu oportunidad de buscar otra fuente de ingresos. No dudes en acudir a un abogado para revisar el contrato.

Saber

El objetivo de cualquier institución con fines de lucro es ganar dinero. Por eso deberás tener un plan detallado para hacerlo antes de embarcarte en la aventura de un nuevo negocio.