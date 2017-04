Educación emocional, vital en el desarrollo de los niños

24/04/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

Con la implementación de la metodología didáctica emocional en los centros educativos para el Nivel Inicial, se busca que los niños conozcan sus sentimientos, que los puedan expresar y que reconozcan las emociones de otras personas. Según la educadora Margarita Heinsen, las investigaciones están demostrando que trabajar de manera adecuada la parte socio-emocional en los infantes tiene frutos positivos, tanto en su desarrollo cognitivo como en el académico; por esta razón, explica que se diseñó el programa “ConstruYo Nivel Inicial” (para niños de tres a cinco años) en español y en inglés.



Este material consta de cuatro módulos, cada uno con un tema: autoestima, inteligencia emocional, trabajos colaborativos y resolución de problemas y conflictos, cuenta Heinsen. ¿Cómo trabajar eso con los niños?, la educadora sostiene que cada módulo contiene un cuento que plantea una situación que se debate junto con los niños.



Heisen resalta que este es un programa validado que ha sido puesto en marcha, y con el que se ha confirmado que existe una necesidad en el sector educativo en cuanto al desarrollo emocional de los niños en las aulas. Asimismo, la educadora hace un llamado para que se tome en cuenta esta técnica educacional.



Cuando un centro educativo se interesa por adquirir este programa no solo adquiere los libros, sino que también un acompañamiento. “Nosotros vamos a las escuelas y colegios y acompañamos a los maestros para asegurar una buena implementación y que se comprendan bien los conceptos”, destaca la educadora.



En este proyecto los maestros pueden regular las emociones negativas en los niños y fomentar las positivas, así como prepararlos en estrategias y puedan enfrentarse a situaciones adversas con mayores probabilidades de éxito.



De su lado, la educadora Victoria Martínez expresa que con la introducción del programa no se busca sustituir el método académico, o mininizarlo, ya que las actividades diseñadas son para hacerlas durante 30 minutos en el curso, una vez por semana, por lo que no interrumpe la planificación escolar que tienen los maestros. “Si a los niños se les enseñan temas didácticos en su lenguaje ellos son capaces de entenderlo, porque se realizan a través de juegos y actividades de una manera divertida”.



Actualmente, se considera de vital importancia el desarrollo de las competencias emocionales en los niños. Es necesario que los maestros reciban la formación necesaria para la implementación de esta estrategia didáctica en el aula, las cuales les permitan a los niños desarrollar su inteligencia emocional a través de actividades innovadoras, comenta Martínez.



En sus primeras edades, los niños desarrollan el lenguaje y van adquiriendo seguridad a partir del juego y el trabajo de hábitos y rutinas. Que en el país se implemente este tipo de programas en un niño a partir de sus tres año tiene un impacto tanto para el crecimiento de los maestros como en el futuro de los infantes, dijeron las educadoras.

La implementación del programa ConstruYo

El material ConstruYO Nivel Inicial incluye actividades lúdicas, diseñadas con intencionalidad. Cada módulo se desarrolla con un cuento que destaca un personaje principal. Los personajes viven situaciones determinadas que motivan a los niños a poner en práctica lo aprendido y las habilidades socioemocionales desarrolladas. Estos módulos cuentan con un manual de actividades para el educador, de modo que éste pueda desarrollarlas de manera independiente y efectiva. Las actividades incluyen recursos que complementan lo que sucede en el aula y un acompañamiento especializado a lo largo de todo el año escolar.