Forjados en fuego, bomberos del DN listos para emergencias

Los bomberos del Distrito Nacional están formados y listos para dar una respuesta inmediata a cualquier incidente o emergencia, reduciendo los riesgos de muertes y destrucción cuando ocurre un incendio en algún hogar o establecimiento. Y es que los bomberos se forjan bajo el fuego del aprendizaje, la práctica y la disciplina. Estos servidores se forman en la Academia Dominicana de Bomberos, que está a cargo del coronel Rafael del Rosario, quien también dirige el Cuartel General de la capital.



Pero para ingresar a la academia los aspirantes deben someterse a chequeos y pruebas previas, “porque nos interesa saber si realmente quieren entrar por algún interés en particular, muy distanciado de lo que es la carrera de bombero, o si en cambio sienten en ellos ese don de servicio y la necesidad de ayudar a las personas”, dijo el coronel del Rosario.



La primera parte de la formación es teórica, y consiste en las clases que se les brinda en las aulas sobre temas como prevención de incendios, gestión de riesgo, etcétera, lo que le permite saber los datos técnicos y adentrarse al lenguaje de los bomberos, y, asimismo, conocimientos como historia del país, moral y cívica, cortesía y disciplina, entre otras áreas.



La segunda es práctica, y consiste en adentrarse en el terreno de juego para saber las reglas, y conocer cuál es el panorama que les espera. Ahí, dice del Rosario, “los aprendices tienen la posibilidad de saber, y vivir, las situaciones a las que se van a enfrentar cuando de una vez y por todas entren de lleno a la labor real”.



Se trata por lo general de pruebas de aptitud física, consistentes en el ascenso de cuerdas, recorrido de dos mil metros lisos, ejercicios de dominadas, salto vertical y horizontal, circuito de habilidad, así como también pruebas ligadas al contexto profesional, como apagar fuego, escalar, derrumbar puertas, etcétera.



En conjunto, la formación de los bomberos dura alrededor de un año, sin embargo, quienes realmente deseen ejercer el oficio, deberán pasar también por una pasantía de varios meses, dependiendo del candidato.



“Esta pasantía –explica del Rosario– le ofrece al aspirante a bombero la posibilidad de confirmar su ingreso oficial a la institución o desistir de su aspiración, por eso es importante que no solamente se queden con la formación teórica y práctica, sino que también se prueben con esa pasantía y sepan de qué están hechos. Ahí es cuando se sabe si se quiere entrar por vocación”.



De acuerdo con del Rosario, para ser bombero “hay que nacer con esa luz, con esa gracia de darle al otro el servicio más valioso y desinteresado; el de arriesgar nuestra vida por alguien que ni siquiera conocemos, eso es lo más grande”.



Tipos de bomberos



El coronel también aclaró que hay dos tipos de bomberos, los asalariados, y los voluntarios. Pero los voluntarios desempeñan la misma labor que un bombero con paga, es decir, se exponen a las mismas situaciones de emergencia y actúan de igual forma.



“Eso sí, hay situaciones en las que no se puede enviar a los voluntarios, sino a los que tienen sueldo, pero son pocas, y esto es porque usualmente son más comprometidos y por su experiencia”.



Los bomberos voluntarios tienen también la posibilidad de salir del servicio cuando deseen ya que no están sujetos a la institución. Como su nombre lo sugiere, lo hacen por voluntad. Los bomberos pueden ser pensionados después de 30 años de servicio.

El coronel también explicó qué diferencias tienen unos bomberos de otros y cómo actúan ante una emergencia.



“Lo primero que hay que resaltar es que hay diferentes tipos. Aquí hay algunos que realizan labores de oficina, cuyo horario es de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y otros que realizan la labor de servicio de bombero, sin embargo, el horario de estos consiste en 24 horas corridas, pero tienen entonces 24 horas de descanso o libres”, explicó.

Equipos de protección son esenciales en labor

Además de luchar contra el tiempo y el fuego, los bomberos deben combatir otros peligros como el humo, las brasas y los pisos que se derrumban. Es por eso que cuentan con equipos como cascos para el fuego, chaquetas y pantalones con protección, aparatos de respiración independiente, guantes, botas, sistema de seguridad de alerta personal, hachas, camiones especializados, entre otros tantos que facilitan su labor. Los bomberos del Distrito Nacional tendrán la posibilidad de continuar con su labor de una forma más eficiente, ya que hace poco la entidad canadiense Bomberos sin Fronteras donó equipos a esta estación, a través de la Brigada Empresarial, un conjunto de empresarios dominicanos que se han comprometido con apoyar la labor de los que se dedican a este oficio.

345 bomberos

El Distrito Nacional cuenta 345 bomberos, 270 hombres y 75 mujeres, distribuidos en las 15 estaciones y el cuartel general.