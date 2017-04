José Luis Rodríguez “El Puma”: “Si lo sienten, oren por mí”

José Luis Rodríguez ofrece respuestas breves, habla de su salud con cautela y hace algunas pausas para toser, en una entrevista reciente. También pide a sus fans: “Si lo sienten, que oren por mí”. Padece fibromatosis pulmonar, una enfermedad incurable que disminuye la capacidad respiratoria y que le fue diagnosticada en el 2007; sin embargo, en el estudio suena como “El Puma” de siempre, como evidencia su nuevo disco de duetos “Inmenso”, producido por Ricardo Montaner.



“Bueno, yo declaro que estoy sano en nombre de Cristo. Es la fe, la convicción de lo que no veo”, dijo el cantante y actor venezolano a The Associated Press desde Miami, donde reside.



El álbum de 11 cortes, lanzado el viernes por Sony Music Latin, ofrece nuevas versiones de éxitos como “Dueño de nada”, “Voy a perder la cabeza por tu amor” y “Tengo derecho a ser feliz”, interpretadas a dúo con el astro mexicano Vicente Fernández, la cantante española Amaia Montero y la argentina Soledad Pastorutti, respectivamente. En el clásico “Pavo real” lo acompaña el músico estadounidense Nile Rodgers en la guitarra, y en “Por si volvieras” el cantante mexicano Carlos Rivera.



El primer sencillo, que salió en marzo, es una versión de su clásico de 1980 “Culpable soy yo” a dúo con el astro puertorriqueño Chayanne, con quien ya había trabajado antes, como actor, en la miniserie de vampiros de 2008 “Gabriel, amor inmortal”. “Fue lindo. No me pude ver con nadie en el estudio excepto con Chayanne, porque fue aquí en Miami y fue emocionante”, expresó.



Montaner, quien respondió preguntas de la AP en un correo electrónico, dijo que Rodríguez grabó todas las canciones del álbum.



“Lo que el público oirá es la voz inconfundible de El Puma hoy día. Las grabó todas de nuevo con unos arreglos modernos sin perder la esencia del éxito que llegaron a ser”, dijo el cantautor y productor, quien además lo acompaña en “Silencio”, y en el himno “Agárrense de las manos” junto con Montero, Rivera, Fonseca, la española India Martínez y los venezolanos Gusi, Chino Miranda y Yordano.



También compuso con el venezolano Yasmil Marrufo el tema que da nombre al álbum, que Rodríguez interpreta con Il Volo, el trío italiano de ópera pop.



La idea del disco se le ocurrió a Montaner como un homenaje a “El Puma”, que debutó en 1967 con el álbum “José Luis... ¡Favorito!” y desde entonces ha lanzado casi cinco decenas de discos, entre producciones de estudio y compilaciones de éxitos.



Rodríguez dijo que le dejó a su compatriota toda la responsabilidad: “No me quise meter en nada para que todo fluyera; él escogió unas excelentes canciones”.



“El Puma merece este tributo”, señaló Montaner. “Él ha sido el primer artista venezolano en salir y explotar con tanto éxito. Después de él vinimos todos los demás. ... Además, creo que a los grandes hay que hacerles homenajes cuando los pueden disfrutar. Este es el momento de José Luis, que Iberoamérica le agradezca su aporte como artista a la cultura y unión de los pueblos”.



“Más aún”, añadió, “su público no merece privarse de su voz y de su inagotable luz. Me siento feliz de que El Puma haya aceptado este reto y me haya permitido producirlo”.



Para “El Puma”, volver al estudio luego de ocho años fue “maravilloso, realmente emocionante”.



“Creo que fue cosa de Dios que esto sucediera. Como Dios conoce todo, sabía lo que iba a pasar, sabía que yo necesitaba algo... y fue este disco ‘Inmenso’’’.

Montaner dice que es un disco “hermosísimo”

“Es un disco fenomenal, hermosísimo; estoy muy satisfecho y orgulloso de haberlo producido, sobre todo porque marca el regreso de El Puma a la música. Lo vamos a lanzar en abril”, dijo Ricardo Montaner a elCaribe hace varias semanas.



En esa misma entrevista reveló algunos detalles de la grabación del video clip correspondiente al primer sencillo, “Culpable soy yo”, donde colabora el boricua Chayanne. En el disco colaboran también Il Volo, Vicente Fernández, Carlos Rivera, Soledad Pastorutti, Axel, Amaia Montero e India Martínez, entre otros.