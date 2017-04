Emelyn Baldera acepta candidatura para presidir Acroarte

La periodista Emelyn Baldera aceptó el lunes la candidatura a la presidencia de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) para el período 2017-2019. Con esta decisión, Baldera competirá en las elecciones de Acroarte (aún sin fecha oficial) frente a los periodistas Alexis Beltré y Cristina Liriano.



La propuesta fue hecha a Baldera el pasado día 20 por cinco miembros de Acroarte, mediante un comunicado, entre ellos la expresidenta de la entidad, Marivell Contreras, y los periodistas Arismendy Vásquez Guareño, Wanda Sánchez, Samir Saba y José Nova.



“Ante el momento histórico por el que está atravesando nuestra institución, que demanda la firme decisión y buena voluntad de sus miembros para generar cambios positivos, he decidido aceptar el reto que se me plantea ya que se nos considera con la capacidad y la experiencia suficiente para dirigir a Acroarte con responsabilidad, con credibilidad y transparencia”, informó Baldera durante una transmisión en vivo desde Santiago por Facebook. Subrayó que no cree en acuerdos al margen de los intereses y aseguró que dará a su membresía la oportunidad de una competencia sana para que decida por la opción que entienda mejor y de esta manera fortalecer la institución, participando de un proceso diáfano, pero sobre todo democrático.



“Desde este instante, me dispongo a conformar el equipo de acroartistas que habrá de dirigir los destinos de nuestra institución para el período 2017-2019, con la firme convicción de que lograremos el triunfo para seguir elevando el prestigioso sitial de Acroarte”, sostuvo la candidata a la presidencia de la Asociación de Cronistas de Arte, entidad que organiza cada año la entrega de los premios Soberano.