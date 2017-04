Giancarlo Beras dirigirá la película “Pulso”

25/04/2017 12:00 AM - El Caribe

La productora Timecode Films anunció el rodaje de la ópera prima de Giancarlo Beras-Goico, Pulso, escrita por Alfonso Rodríguez. Precisamente, Alfonso Rodríguez y Ana Carmen León asumen los roles protagónicos, con un elenco que incluye a Francisco Vásquez, Nansie Santelise, Ileana Bencosme e Iván Oleaga. También participan Ángela Bernal, Cinthya Núñez y Zaidyz Bello.



Giancarlo Beras-Goico informó que “desde hace un tiempo venía madurando la idea de debutar en el cine como director”, pero que quiso tomarse el tiempo hasta que se presentara la oportunidad de llevar al público una producción que llenara sus expectativas. “Se presentó la oportunidad y desde el pasado año hemos venido trabajando junto a Alfonso Rodríguez y a Kiali Rodríguez para materializar nuestra idea”, expuso el hijo menor del fenecido Freddy Beras-Goico. Pulso, cuyo estreno está previsto para final de año con la distribuidora de Palacio del Cine, se rodará en locaciones de Jarabacoa. La filmación iniciará este 26 de abril y concluirá el 19 de mayo. De su lado, Alfonso dijo que “cuando Giancarlo me contactó para esta película le manifesté de inmediato que contara con todo mi respaldo, no solamente porque es un joven que ha demostrado su capacidad en las producciones que ha hecho, sino porque me une una gran amistad con su familia, la cual coseché con la relación primaria que tuve con su padre, mi primo Freddy Beras Goico”. El equipo de producción lo integran, además, Kenny Yanoreht, productora de línea, y Jaime Gómez en la fotografía. La dirección de vestuario es de Karla Riggs, Carmen Rodríguez es la directora de arte y Kiali Rodríguez se encarga del casting y la producción.