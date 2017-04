Los incrementos de precios, cantidades y nuevas partidas en obras públicas y privadas

Para realizar una auditoría en una construcción de obra pública o privada, para determinar si hubo o no irregularidades, es necesario hacer estudios profundos que deben iniciar analizando las alternativas posibles, diseño, presupuesto, análisis de costo partida por partida y la ejecución del proyecto.



Porque es muy fácil hablar de sobrevaluación; lo difícil es demostrarlo sin una evaluación técnica científica.



Por ejemplo, si tenemos la construcción de dos puentes con característica arquitectónicas parecidas, pero el costo de uno de los dos puentes es superior al otro, eso no conlleva a irregularidades, ya que habría que estudiar cuál es la composición estructural de cada uno y si están fundadas sus bases sobre pilotes o no; y con qué grado y disposición de aceros fueron construidos. Esto dependerá a qué capacidad de cargas a que esté sometido uno de otro, si las varillas utilizadas para su construcción del puente A, son grado 40 (fy=40,000 lb/pulg =2,800 Kg/cm) y la del puente B, son grado 60 (fy=60,000 lb/pulg =4,200 Kg/cm). Obviamente, si tiene el mismo diseño estructural, el que esté ejecutado con el acero de mayor grado, tendría un valor superior. Hay que destacar que si en el proceso de construcción suben de precios los materiales de construcción, así como la mano de obra, que es una prerrogativa del Comité de Salario del Ministerio de Trabajo, obviamente que el costo del proyecto tiene que incrementarse y esto no genera sobrevaluación.



Otro ejemplo a señalar es el caso de la construcción del tramo carretero de Juan Adrián-Piedra Blanca. Cuando hacen los distribuidores investigo con unos ingenieros amigos del Codia-Bonao, y les pregunté sobre los distribuidores que se estaban construyendo antes de llegar al cruce de Piedra Blanca y el elevado. Me explicaron que sencillamente el pueblo hizo varias huelgas porque no quería que le pasaran la carretera por el centro del municipio de Piedra Blanca, lo que provocó estas dos nuevas partidas en dicha construcción y, no obstante a eso, el presidente Medina ordenó que asfaltaran todas las calles del pueblo de Piedra Blanca. Entonces, ¿eso se llama sobrevaluación? Eso se llama incremento de cantidades, simplemente.



Otro caso es el de la construcción de la Autovía del Este y las circunvalaciones, que muchas veces después de estar en pleno proceso de construcción hay que agregarles carreteras y calles que las alimenten, por un criterio mal infundado, incluso por muchos genios de la ingeniería que tienen el criterio de que estas son vías para el descongestionamiento del tránsito, y estos es un error. Por ejemplo, tú tienes la Circunvalación Norte que va desde Haina hasta Villa Mella, en sus dos etapas construidas y el concepto que hay aquí es para descongestionar el tránsito, pero las circunvalaciones en todas partes del mundo no son excluyentes como en nuestro país. Actualmente por esta vía pasan pocos vehículos, porque te mandan desde Haina, a la 6 de Noviembre, autopista Duarte, y Villa Mella, porque son excluyentes y las circunvalaciones tienen que ser inclusivas. Luego tienen que hacerles carreteras que las entrelacen. Esto sucedió también en la Autovía del Coral, que estaba aislando poblaciones enteras, por lo que hubo que construirle vías alternativas, lo que provocó un aumento en el valor de su construcción y esto no genera sobrevaluación.



Citaremos otro caso, y volvemos a referirnos a la Circunvalación Norte, que después de inaugurada se presentaron problemas de taponamientos y hubo que construir nuevos distribuidores que estos días fue que los terminaron. ¿Cuánto cuesta ese distribuidor ahora esa adenda? Mucho dinero, porque se extrajeron grandes cantidades de relleno de mala calidad del terreno natural. Y fiscalizaba periódicamente estos trabajos adicionales, para poder hablar. El mismo se hizo ahora para los camiones, como existía antes, que se pasaba por debajo del puente y transitaba por un trébol para la zona franca de Haina. Claramente, el presupuesto original se elevó y esto no es irregularidad, más bien falta de planificación.



Por tanto, los incrementos de precios, cantidades y nuevas partidas, no necesariamente conllevan a sobrevaluación, ya que en construcción es muy difícil comparar una obra con otra, si no se tiene un estudio serio y bien definido, por técnicos muy bien calificados. Decir que hay una sobrevaluación sin previa investigación, no es más que una falacia aventurera.