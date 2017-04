San Cristóbal, aislada por las lluvias

Comunidades y carreteras incomunicadas, familias desplazadas, casas colapsadas y deslizamientos en la provincia San Cristóbal son los resultados de los aguaceros provocados por la vaguada que afecta al país. El presidente del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres (CP-PMR) de la provincia San Cristóbal, Julio César Díaz, dijo que entre los barrios más afectados en el municipio de San Cristóbal se encuentran el Moscú, los Coquitos del sector los Molinos y la zona verde.



“En este municipio de San Cristóbal la situación no es calamitosa porque tenemos cuatro familias desplazadas, albergadas en casas de familias”, informó Díaz, gobernador de la provincia.



Aunque las aguas hasta el día de ayer no habían inundado el barrio Moscú como en años anteriores, se podían observar algunas casas con el agua en las aceras. A pesar del peligro que representa, moradores de algunos barrios de San Cristóbal ayer observaban de cerca las crecidas del río Nigua.



Viviendas colapsadas en Los Cacaos



Los organismos de seguridad de la provincia informaron, también, que en el municipio de Los Cacaos se encuentran unas 45 personas desplazadas y reubicadas en casas de familias y amigos; tres viviendas colapsadas y varios deslizamientos. Las comunidades que están incomunicadas en ese municipio son Calderón, Arroyitos, Francisco Mateo, Los Mineros y Tres Veredas. Mientras que la carretera que comunica a la presa Jigüey se encuentra incomunicada debido a la crecida del río Maomita.



Feliciano Cabral Martínez fue una de esas personas que lo perdió todo en el municipio de Los Cacaos. Tuvo que alojarse en una construcción mientras espera ayuda de las autoridades para tener un techo donde vivir.



“Mi casa se cayó como a las 10:00 de la mañana, pero ya había salido, iba a trabajar, por eso no me cayó encima. Los vecinos han sido muy solidarios conmigo, pero también espero que las autoridades hagan algo por mí”, narró Cabral al elCaribe.



Otras dos viviendas sufrieron daños parcialmente, producto de los deslizamientos de la zona de Los Cacaos.



Personas albergadas



En tanto, en el municipio Yaguate hay unas 56 personas de las zonas aledañas albergadas en el centro comunal; del mismo modo, en Quita Sueño algunas viviendas han sido inundadas y unas 76 personas alojadas en varias casas de familiares y amigos.



Las autoridades explicaron, además, que la situación en el municipio de Villa Altagracia es de varios sectores incomunicados, por la crecida del río Haina y decenas de casas afectadas.



Según las autoridades, más de 20 familias han sido albergadas en casas de familiares ya que las viviendas fueron inundadas y muchos de sus enseres perdidos.



La Cuchina, Medina, El Duey y Sabana Piedra son las comunidades que se encuentran incomunicadas en el municipio de Villa Altagracia.



Asimismo, la creciente del río Nigua provocó que el puente Boruga, que comunica al municipio de San Cristóbal con Hato Damas, colapsara en las primeras horas de la mañana de ayer. Moradores de la comunidad de Boruga dijeron que cuando se comenzó la construcción del badén, también afectado por las lluvias, no estaban de acuerdo, y en ese sentido Rafael Cabrera observó que “el río se desplazaba para ambos lados”.



Medidas

El gobernador Julio César Díaz explicó, además, que para ayudar a las personas que están en zonas vulnerables han recibido del Plan Social de la Presidencia la alimentación garantizada para esas familias afectadas, así como la Cruz Roja y el personal médico que ha comenzado a prestarle la debida atención.

Llamado

Nosotros orientamos a las personas para que se dejen ayudar para llevarlos a lugares seguros.