Comunidades del Bajo Yuna, en emergencia

ARENOSO, Provincia Duarte. En medio de una situación de emergencia se encuentran decenas de comunidades centralizadas en la provincia Duarte como consecuencia de la crecida del río Yuna. Las aguas del Yuna han salido de su cauce normal provocando pérdidas millonarias en la producción agrícola, principalmente de arroz, que se encontraba en su etapa de recolección, entre otros productos comestibles.



Durante un amplio recorrido por las comunidades de Hostos, Villa Riva, Arenoso, Barranquito, Las Coles, Los Contreras, Los Peinados, El Cruce de Tilo, Cerrejón, La Isleta, entre otras, donde cientos de familias se encuentran totalmente aisladas por las vías terrestres ya que las aguas no permiten llegar hasta las mismas.



Brigadas de la Defensa Civil y del Ministerio de Defensa han sido enviadas a todas las comunidades en lanchas rápidas a llevarles alimentos tanto crudos como cocinados por orden de los organismos del gobierno especialmente el Plan Social de la Presidencia de la República.



El productor de la zona, Franklin Lantigua, dijo que la situación podría empeorar en las próximas horas ya que el río ha ido creciendo motivando que algunos productores de arroz hayan tenido que iniciar sus cosechas en las zonas donde las aguas no han penetrado para no perderlo todo.



‘’Nosotros queremos la urgente intervención del presidente de la República, porque las familias de las comunidades incomunicadas no aguantan más la situación’’ dijo el productor.

De la misma forma la productora de arroz Bernardina Hernández (doña Mora) dijo que, aunque en algunas zonas no se han producido inundaciones sus habitantes necesitan la urgente asistencia del gobierno.



En el barrio Los Estudiantes de Arenoso que se encuentra a orilla del río Yuna, sus residentes han tenido que ser llevados a lugares más seguros ya que el agua mantiene el sector completamente inundado.