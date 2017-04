No entiendo esa teoría

Primero y antes que todo, el dominicano con más remolcadas en la historia de Grandes Ligas se llama Alexander Enmanuel Rodríguez Navarro. Para los fines de récord, A-Rod terminó su carrera de inmortal (porque para un servidor entrará al igual que Barry Bonds y Roger Clemens) con 2,086 impulsadas, apenas uno de tres con esta hazaña junto a Babe Ruth y Hank Aaron.



Dicho esto, Albert José Pujols Alcántara, el pasado fin de semana, subió al segundo puesto entre los dominicanos en este valioso departamento de producidas tras desplazar a Manuel Arístides Ramírez.



No entiendo el valor de esta nueva categoría y en la que destacan a los jugadores nacidos en suelo dominicano y a los que no.



Me van a disculpar, pero para un servidor eso no tiene razón de ser. No puede ser que cuando conviene es de aquí, cuando no tiene valía nos hacemos los caprinos desquiciados y, peor aún, es que alguien se aferre a este concepto para resaltar a un pelotero sobre otro.



He visto a pocos defender los colores de su país, dentro y fuera del terreno, como Moisés Alou, quien vino al mundo en Atlanta, Georgia. Y así abundan los ejemplos cuales pastos en la llanura.



Me imagino que quienes aplican este criterio también dirán que la medalla de oro olímpica de Félix Díaz en 2008 fue la primera de ese color para un atleta que vio sus primeros rayos de sol en este país.



Espero no leer algo así porque me sentiría cómplice de un sacrilegio a la gloria que Félix Sánchez nos concedió en su gran carrera.



La patria se lleva por dentro. Por algo se dijo una vez que “hogar es donde está tu corazón”.



Apunte esto



Potente demostración de Golden State ante Portland…Ese equipo está jugando mejor que en la pasada campaña…Su defensa está por lo alto…LeBron James, ante Indiana, volvió a demostrar el porqué es el mejor del planeta…Eric Thames lleva 10 jonrones para Milwaukee…Verdad que seguimos en abril, el mes de las sorpresas…Mis caros amigos Francisco Aneurys Pimentel Cabral y Mabel Lucía Lemoniel Rodríguez no se dan por nadie tras el golazo de Leo Messi el domingo para vencer al Real Madrid…La liga es 15 y ese monstruo es 30.