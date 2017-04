Real Madrid tiene el destino en sus manos

26/04/2017 12:00 AM - AP

Con su ventaja en la cima evaporada, Real Madrid necesita victorias. Otro tropezón en las rondas finales de la liga española pudiera dejar el título en manos del Barcelona, que va con buen paso luego de su triunfo de último minuto sobre el Madrid el fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu. “Nosotros tenemos nuestro destino en nuestras manos”, dijo ayer el técnico madridista Zinedine Zidane. “No dependemos de nadie. Vamos seguir haciendo el máximo e intentar ganar los partidos. No vamos a cambiar nada que estamos haciendo”.



Barcelona lleva la ventaja en el desempate, pero Madrid tiene un partido menos. Hoy enfrenta al Deportivo La Coruña en la siguiente ronda, mientras que el Barsa tiene un duelo más fácil, contra el sotanero Osasuna, en el Camp Nou.



Madrid ha estado en la punta en 26 de las 33 fechas y estuvo hasta seis puntos por encima de Barcelona. Había estado reteniendo una ventaja de tres puntos durante varias semanas hasta que la perdió finalmente con la derrota en casa el domingo. “Dependemos de nosotros mismos y vamos a ir a muerte a por la Liga”, dijo el capitán del Madrid, Sergio Ramos. “Te quedas dolido por la situación que teníamos antes del partido, pero no hay tiempo para lamentaciones. Hay que pasar página y pensar en el siguiente encuentro ya”.



Madrid llega al partido de hoy con la confianza de haber vencido al Deportivo en los siete últimos encuentros, incluyendo los tres últimos de liga en La Coruña. Deportivo venció al Barcelona en casa el mes pasado, pero ha ganado solamente una vez en seis partidos desde entonces. Marcha 16 en la tabla, a ocho puntos de la zona de descenso. Gareth Bale no estará con el Real tras sufrir una lesión en la pantorrilla izquierda el pasado domingo.