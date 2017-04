Verdes dicen el Gobierno quiere limitar derecho a las protestas

El dirigente del Movimiento Verde, Carlos Pimentel, deploró ayer la denuncia del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, de que el movimiento tiene entre sus planes desestabilizar al Gobierno. “Esperamos que esta declaración no sea el inicio de criminalizar las protestas en la República Dominicana y que el país retroceda a regímenes autoritarios donde los justos reclamos han sido reprimidos”, dijo.



Resaltó que las manifestaciones de protestas del movimiento “fin de la impunidad” se han hecho en orden, de manera pacífica y con respeto a todo el marco legal. “El ministro confesó hoy en un programa matutino que tienen información sobre nosotros, de nuestros teléfonos, correos, whatsapp, y eso es una ilegalidad porque toda intervención de esa naturaleza debe ser autorizada por un juez”, expresó. Sostuvo que la actitud del Gobierno demuestra un retroceso en el país porque en lugar de dar respuesta a la demanda ciudadana, supuestamente violan la ley y la privacidad de las personas.



De su lado, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que con las acusaciones de que la Marcha Verde tiene planes desestabilizadores, algunos voceros del Gobierno intentan frenar el avance de la lucha que promueven amplios sectores de la sociedad contra la corrupción y la impunidad.



“Si esa Marcha Verde es desestabilizadora, yo soy desestabilizador, que me persigan a mí, que me vengan a hacer preso a mí”.



“Nosotros estamos apoyando la Marcha Verde, y no estamos ni adelante ni atrás, porque no buscamos protagonismos y somos respetuosos de su independencia, pero porque tampoco podemos mantenernos al margen de una iniciativa que procura adecentar el ejercicio de la política y de la gestión pública en el país”, precisó.



Expresó el convencimiento de que con sus pronunciamientos el Gobierno indigna aún más a la población, y concitará nuevos y mayores apoyos a futuras actividades de la Marcha Verde.



El político aconsejó al ministro de Interior que en vez de estar en labores de “caliesaje” en contra de ciudadanos honestos que luchan por el bien común, el gobierno del presidente Medina debe dedicarse a investigar, perseguir frenar la delincuencia común, que a todas horas le roba la tranquilidad y el sosiego a la población.



El manifiesto que leyó el sacerdote Ramón Alejo Cruz (Padre Moncho) en la manifestación del movimiento en San Francisco de Macorís señala que “los actores de poder que procuran mantener el actual régimen de impunidad que el desconocimiento del reclamo pacífico de Justicia levantado por la ciudadanía a través de las movilizaciones verdes podría convertirse en rebeldía y dirigir hacia los corruptos y sus aliados la peor catástrofe jamás pensada”.



Otro miembro de la Iglesia que se identificó con el movimiento verde fue Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que en su cuenta de Twitter escribió el pasado lunes: “A 52 años de la gesta de abril, vemos otra revolución, sin sangre, de color verde, que puede cambiar nuestros males sociales y políticos”.



Ministro de Interior aclara



El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, aclaró que el Gobierno respeta el derecho a la privacidad de los ciudadanos y dijo que lamenta las interpretaciones que se hicieron de sus declaraciones en el programa El Día, donde fue entrevistado por Huchi Lora y Javier Cabreja.



En una serie de cuatro mensajes a través de Twitter, Amarante Baret, afirma que el contexto de sus declaraciones y lo que dijo hoy en la entrevista hacía referencia a los mensajes y audios que circulan por las redes sociales. “Lamento las interpretaciones y preocupaciones que estas palabras hayan provocado. Jamás irrespetaría el derecho a la privacidad. Respeto a las leyes y a la Constitución es una norma en mi vida y jamás propiciaré la violación a la privacidad de nuestros ciudadanos”, dijo el funcionario.



Y agregó: “Lamento las interpretaciones y preocupaciones que estas palabras hayan provocado. Jamás irrespetaría el derecho a la privacidad”.



En la referida entrevista, el funcionario dijo lo siguiente: “Nosotros sabemos lo que se habla por teléfono y lo que se escribe por WhatsApp”, dijo al ser entrevistado ayer en la mañana por los comunicadores Huchi Lora y Javier Cabreja en el que también comentó: “Ellos hacen sus reuniones y hablan cosas, Huchi, que no tienen que ver con el interés que tú tienes de la transparencia en República Dominicana”. Según el funcionario, el llamado “movimiento verde” tiene una agenda política oculta que la ha llevado a ocupar principalía impulsado por la oposición.



Gobierno insisten en plan de desestabilización del país



El presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, Monchy Rodríguez, advirtió sobre las amenazas de violencia que pretenden desestabilizar el país, atentando contra la paz y tranquilidad del pueblo dominicano.

El también director de Pasaportes afirmó que los organizadores de la Marcha Verde han anunciado que en los “próximos días se generarán acciones violentas y harán vivir malos momentos a los acusados de corrupción”, lo que Rodríguez consideró una seria amenaza que atenta contra la estabilidad nacional.



“Le decimos a nuestros amigos de la Marcha Verde, que la población ha asumido la conciencia que los gobiernos y funcionarios, y cualquier ciudadano actúe de acuerdo con la ética, moral y acorde con la transparencia al administrar los fundos públicos, de no ser así existe un ordenamiento jurídico que nos ampara”, declaró el funcionario.

Los intereses oscuros contaminan movimiento

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, cuestionó el manifiesto de violencia de los promotores de marchas y movilizaciones en el país, al calificarlo como otra acción que desvirtúa el objetivo de una acción que debe agradar y comprometer a una gran mayoría “Entiendo que debemos colocarnos a la altura de una sociedad que ya está en el 2017 y que hay conductas humanas que han sido superadas, que existen otros mecanismos para hacer valer los principios y que tenemos que caminar hacia un país institucional y una sociedad de derecho”, expresó el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE. El funcionario dijo que los intereses oscuros han contaminado el movimiento “fin de la impunidad”.