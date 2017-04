Accesorios con huellas artísticas

Moda y arte han caminado muchas veces de la mano, y en los últimos años cada vez vemos más ejemplos de ello. Los artistas plásticos se rinden al mundo de la moda creando piezas únicas que te vestirán de arte las 24 horas del día. El arte y la moda siempre han tenido una relación estrecha. Y no se trata solo de las alianzas que hacen diseñadores y artistas plásticos, como los diseños y pelucas que elaboraba Salvador Dalí, el vestido “Mondrian” de Yves Saint Laurent, o más recientemente las gráficas del artista japonés Takashi Murakami en las carteras Louis Vuitton, o la colección de bolsos de viaje de la marca Coach que llevan diseños del artista James Mares.



También, Luis Louis Vuitton es un fiel amante de esta tendencia al plasmar en carteras y otros accesorios las pinturas de Van Gogh. Pero, otras que están causando revuelo, sobre todo en los y las amantes del color son los accesorios inspirados en el arte del pintor y escultor brasileño Romero Britto, quien combina en sus creaciones elementos típicos del cubismo, del arte pop y de la pintura graffiti, teniendo como símbolo principal el corazón. Por supuesto, esta particular combinación es lo que ha singularizado su producción artística y le que lo ha hecho trascender mundialmente, sobre todo en los jóvenes.



Pamela Núñez, representante de la marca en el país, a través de su compañía Monile Kolié, explica que se trata de accesorios coloridos y súper llamativos, que pueden brindar a cualquier look un toque diferente, ser punto de atención en la cocina o inyectar energía a la hora del té o del café.



Tazas, llaveros, tabla para cortar, teteras, sombrillas, carteras, pisapapel, medias, monederos, entre otros detalles, componen la gama de artículos que ofrece Núñez en el país, la cual asciende a más de 150 piezas. “Se trata de una propuesta súper divertida y diferente, pues rompe con los detalles comunes y repetidos que se ofrecen en el mercado. Los complementos inspirados en las pinturas de Romero Britto pueden hacer de cualquier espacio o vestimenta algo distinto que todos voltearán a mirar, sobre todo por la mezcla de colores, en los que resaltan el rojo, el verde, el azul y el amarillo.



“Se trata de creaciones únicas y exclusivas que tienen la particularidad que en ellas se plasman las impresiones de las pinturas originales del artista, lo que las hace verdaderas piezas únicas de diseño con los más delicados cortes y modernas líneas en la piel, la tela o el material sintético, propuestas ideales para aquellos que quieran lucir diferentes, llevando consigo la huella de la más bella expresión de la plástica”, dice Núñez.



“Desde hace un año que representamos la marca en el país y la aceptación ha sido increíble, pues se trata de detalles que puede llevar una adolescente o una mujer de 60 años , pues el color y el diseño no se riñen con la edad”, comenta Pamela Núñez, quien distribuye sus productos a través de la web monilekolieby pamnunez., aunque dentro de sus proyectos está abrir una tienda en donde los interesados puedan tocar y sentir el arte de cada pieza.