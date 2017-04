ADN destina US$4.0 millones en obras

27/04/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

La Alcaldía del Distrito Nacional iniciará su nuevo programa de compras y contrataciones con una inversión de 4 millones de dólares. La información la ofreció el alcalde del Distrito Nacional durante la firma del convenio de cooperación en el proceso de licitación de compras y contrataciones entre el ayuntamiento capitalino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Parte de dicho presupuesto se destinará a la compra de computadoras para el cabildo, 25 camionetas para que sus diferentes direcciones realicen el trabajo de supervisión y fiscalización y en la licitación de volquetas.



“En el ayuntamiento no tenemos vehículos y estas son camionetas de trabajo, no son yipetas para ningún ejecutivo del ayuntamiento, estrictamente camionetas de trabajo”, recalcó el edil.



Dijo que todos los detalles de compras y contrataciones estarán en el portal del Ayuntamiento del Distrito Nacional.



Afirmó que el cabildo cuenta con un equipo de técnicos con sobrada capacidad. “Con el PNUD buscamos la transparencia, la garantía de la ética y nosotros podemos concentrarnos en dirigir y planificar la ciudad”, sostuvo.



Por el PNUD, Lorenzo Jiménez señaló que el organismo de las Naciones Unidas tiene un compromiso institucional con todas las prácticas vinculadas a la buena gestión de la cosa pública.



“Aquí no debe entenderse como que el PNUD va a eternizarse haciendo las compras y licitaciones del ayuntamiento ni de ninguna otra institución del Estado, simplemente hacemos un acompañamiento que permita que las instituciones se fortalezcan”, enfatizó.



PNUD soporte de otras entidades



El Programa de las Naciones Unidas también es un soporte para instituciones como el Tribunal Constitucional (TC), Servicio Nacional de Salud (Senasa)y la Cámara de Cuentas.

PNUD apoya el programa de iluminación

EL PNUD está acompañando a la Alcaldía en el programa Santo Domingo Iluminado, que apunta a la mejora del alumbrado público en sectores como Ensanche La Fe y Cristo Rey en una primera fase. En ese sentido, el alcalde David Collado anunció que dentro de 10 días dejarán completamente iluminado el Ensanche La Fe, barrio conectado al circuito 24 horas.