Atomic inicia gira que recorrerá varios países

27/04/2017 12:00 AM - El Caribe

El cantante de música urbana Noel Alexis García, conocido como Atomic, retoma sus planes de internacionalización y enciende los motores con una gira que lo llevará por México, Argentina, Chile, Colombia y Europa. Atomic, quien continúa afianzando su carrera de la mano de la compañía JL Music, que le ha dado el apoyo desde sus inicios con un equipo integrado por Jhonuel Castillo, así como Leishman Read y Luis Leonardo Sánchez Mella, destacó que espera con ansias esta nueva gira, ya que ha sentido más el apoyo del público internacional que el local.



“Mi última gira fue por Europa y la verdad que pude sentir el apoyo de toda esa gente que sigue mi música y me expresa su cariño a través de las redes sociales. Luego de esta gira, cuando regrese al país, entraré al estudio a preparar todo lo nuevo, mi público me está pidiendo nueva música y tengo muchas sorpresas para mis fans. Agradezco a Dios, a mis fans y a mi compañía JL MUSIC por el respaldo que me ha dado en todo este tiempo”, expresó Atomic, quien ya lleva cinco años de trayectoria.



Atomic suena en las principales emisoras de música urbana con el tema “Búscate otro”, en colaboración con Jc La Nevula.