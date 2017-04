Demandas que enfrentan a los artistas y empresarios

Hay un dicho que indica que “en los negocios no hay amigos”. Y eso incluye la industria musical. Demandas millonarias por incumplimiento, entre otras, son palabras que suenan con frecuencia en el mundo del espectáculo. Ya sea por shows, discos, imagen o promoción, los artistas se ven frecuentemente envueltos en acusaciones que los llevan a los tribunales y los dejan señalados como ídolos irresponsables.



Unos recurrentes, otros no tanto, lo cierto es que figuras como los mexicanos Luis Miguel y Thalía están en el ojo del huracán por ‘irresponsabilidades’ de este tipo. Actualmente, “El Sol de México” no solo está en la mirilla por las demandas por incumplimiento de contratos y una deuda monetaria con su disquera, sino también que su ausencia en las citas legales correspondientes generaron una orden de arresto en su contra dictada por una jueza en Los Ángeles, Estados Unidos.



Mientras que Thalía, según alega la empresa mexicana de ropa y complementos Exportaciones del Futuro Brands (EDF), no cumplió con lo estipulado en un convenio que garantizaba la promoción de artículos de la marca, para lo que además exigió gastos de miles de dólares en hoteles y vuelos de primera clase. En su defensa, la también actriz contrademandó alegando que EDF promocionó su imagen sin su consentimiento y que acordaron promover solo los artículos que la intérprete de “A quién le importa” aprobara, ya que eran “de baja calidad”.



Plano local



En la República Dominicana se han conocido un sinnúmero de demandas por incumplimiento de contrato. Uno de los más recurrentes es el mambero Omega, “El Fuerte”, cuyas últimas sucedieron en enero y febrero; Nelson García y la compañía HG Producciones interpusieron demandas por trabajo pagado y no cumplido.



También este año, el salsero Félix Manuel fue citado a comparecer ante un tribunal por la misma causa, mientras que los también salseros David Kada y Yanfourd tuvieron que pausar sus respectivas carreras como consecuencia de demandas interpuestas en su contra por parte de sus respectivos representantes, llegando ambos a acuerdos durante el año pasado: Davicito para desvincularse y conservar lo que ya había cosechado, y Yanfourd para continuar con términos más claros.



“Sin lugar a dudas, incumplir un show con contrato a un empresario es 200% negativo para un artista, porque no sólo se viola un contrato en el cual el artista se compromete y autoriza al empresario a emprender una campaña publicitaria abierta y de dominio público, sino que también representa una irresponsabilidad del artista y eso no sólo genera pérdidas y descrédito también para el artista, sino también para el empresario”, explicó a elCaribe el promotor artístico Evelio Herrera.



Agregó que en muchos casos se generan demandas que duran hasta 10 años en la corte y finalmente gana el empresario, y en otros, el empresario pierde pero eso genera que el artista pierda credibilidad en esa plaza. Sin embargo, aclaró que, generalmente, en los casos de artistas dominicanos las demandadas se quedan estancadas. “Nosotros los dominicanos somos un poco folclóricos en esos temas, cosa que no debería ser así. En los casos de artistas internacionales en un 75% se genera la demanda y se van a las últimas consecuencia, aquí no; los empresarios son muy fanáticos de los artistas y ahí se rompe todo”, precisó.



Los exponentes urbanos no se quedan atrás. Bulín 47, tras su auge en las redes logró visa para cantar en Estados Unidos, pero de una vez, su promotor, Máximo Andújar, lo demandó el año pasado. Don Miguelo ha recibido varias, la última en diciembre del 2015, la cual negó. El Alfa, El Mayor, El Nene la Amenazzy, Los Pepe, Messiah, Milka y John Distrito son otros urbanos que han sonado con demandas por incumplimiento de contrato. Entre 2007 y 2008, Juan Luis Guerra tuvo que probar el amargo sabor de una demanda por incumplimiento de contrato en Puerto Rico, la cual al final quedó desestimada; también, en 2012 Prince Royce y su productor Sergio George resolvieron “de manera amistosa” una demanda; Anthony Santos ha sido demandado por diferentes causas. En el 2007, El Mayimbe de la Bachata ganó la última demanda que se interpuso en su contra.



Los Hermanos Rosario, Alex Bueno, Rita Indiana, Tulile y Jimmy Bauer también han recibido demandas, mientras que otros como Zacarías Ferreira y Sujeto Oro 24 han sido advertidos de posibles litigios legales, pero estos no prosperaron.