La dupla Kan se lleva primera parada Claro

La pareja compuesta por los golfistas In Jung Kan y Ho Jing Kan ganaron la primera parada del Tour Claro 2017, que tuvo como escenario el campo Las Aromas de Santiago. El dúo se adjudicó el primer lugar de la categoría A de la justa, que contó con la participación de más de 100 jugadores de todo el país. El segundo puesto correspondió para la pareja integrada por Eddie Tsengy Chang y Wen Ta Li, mientras que el tercer puesto fue para la dupla de César Dumit y Edwin Ramos.



En el Santiago Golf Club, los jugadores se disputaron los primeros lugares de las categorías A, B y C, de donde saldrán las nueve parejas clasificadas que irán directamente a la gran final que se jugará en el Campo de Golf Corales el próximo 19 de agosto. Shariff Quiñones, gerente de Promociones de Claro, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida a la justa deportiva y manifestó que el tour cumple diez años, llevando a los golfistas una inolvidable experiencia, más que un simple torneo.



Quiñones sostuvo que la empresa Claro tiene como norte apoyar al deporte, y seguir ofreciendo a la familia del golf de la República Dominicana un evento de calidad, aunado al programa de Responsabilidad Social “Conectando la Educación”, que busca ayudar a jóvenes de escasos recursos en sus inicios en la universidad, facilitándoles una computadora con internet para realizar sus asignaciones. Rafael Octavio Castillos, director técnico del Tour, explicó las reglas de juego, y posteriormente, Walter Schall, vicepresidente de Ventas Corporativas de Claro junto a José Armando Bermúdez, realizaron el saque de honor que dejó formalmente inaugurada la Primera Parada del Tour de Golf Claro 2017.



Para cerrar el torneo con la entrega de los premios, se realizó un almuerzo en la Casa Club, donde los participantes tuvieron la oportunidad de concursar en una animada rifa. La próxima parada es el 13 de mayo en el campo The Lakes del complejo Barceló en Bávaro.

Gutiérrez y Balaguer ganaron la categoría B

Carlos Gutiérrez y Marcos Balaguer conquistaron el primer lugar de la categoría B, seguido de Eligio Cerda y Pedro Estévez y José J. Bojos y Samuel Bueno, respectivamente. En la C, los mejores fueron Amaury Polanco y Haime Thomas Frías. Fueron escoltados por Pantaleón Salcedo y Pedro Manuel García y Roberto Serrano y Juan Manuel Rodríguez.