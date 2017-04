Inauguran centro de asesoría para novias y cortejo

El proyecto Palette Bridal Makeup Center ofrece una gama de servicios como confección y alquiler de trajes, maquillaje y estilismo para ocasiones especiales. Cuando una mujer se va a casar puede que le resulte un poco complicado escoger el vestido, maquillaje y estilismo adecuados, si no tiene un buen asesoramiento. Actualmente, para las “futuras esposas” existe este nuevo rincón: Pallete Bridal and Make up Center, un proyecto de HOD dedicado a la confección de trajes de novias, fiestas, cortejos, ‘body painting’ y maquillaje.



Este proyecto, ideado por la maquillista Angélica Santos, nació por su gran pasión por instruir las novias. “Siempre he disfrutado el mundo de las novias, y lo que conlleva preparar a una mujer para su gran día. Me pareció una increíble idea poder integrar todos los servicios de estilismo necesarios, no solo para su boda, sino para cualquier otra ocasión especial”, explica Santos.



Manifiesta que una de las cosas interesantes que tiene este atelier es que cuenta con expertos especializados en cada área.



Asimismo, Santos comenta que cuentan con vestidos de marcas reconocidas y diseñadores internacionales como Maggie, Jovani Colors, Jesús Peiró y Sottero.



La maquillista expresa que, “también tenemos planes mensuales y anuales de membresía con paquetes de maquillaje y estilismo, con descuentos especiales”. Otras de las novedades que ofrece el atelier es el “Pijama Makeup Party”, descrita por Santos como un brindis divertido, donde la novia tiene la oportunidad de disfrutar junto a su cortejo mientras se peinan, maquillan y se visten.