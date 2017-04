Navarro valora que Iglesia acoja vacuna

El ministro de Educación, Andrés Navarro, valoró ayer el respaldo anunciado por la Iglesia católica a la campaña de vacunación contra el virus del Papiloma Humano que se ha iniciado en todos los centros educativos del país. Dijo que se trata de un planteamiento oficial con mucha responsabilidad social frente al vertiginoso crecimiento del cáncer en cuello uterino en la República Dominicana.



“Para nosotros tiene mucha significación que la Iglesia católica y su Arzobispado haya seleccionado para la firma de su comunicado de apoyo a la campaña de vacunación, a los organismos pastorales que trabajan en tema de la salud, como la Pastoral de la Salud y la Pastoral Materno Infantil”, refirió.



CODUE también respalda iniciativa



Por su parte, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo, saludó la iniciativa de los ministerios de Educación y de Salud y llamó a los padres a no dejarse engañar con la campaña de descrédito que circula a través de las redes sociales ante la aplicación de la vacuna a niñas de nueve y 10 años.



Lorenzo dijo que como muestra de apoyo a la jornada, los colegios evangélicos están en total disposición de colaborar.



“El protocolo médico indica cómo deben aplicarse las vacunas, yo vacuné a mi hija cuando tenía nueve años y ahora tiene 21 y no tengo el miedo de que pueda contraer ese virus”, dijo el líder religioso.



En un comunicado, emitido el pasado martes, el Arzobispado de Santo Domingo rechazó que la vacuna cause infertilidad en las menores a las que se aplica, aunque admite los efectos secundarios de dolores, fiebre, taquicardia, inflamación del área de aplicación, malestares generales y otros síntomas que son producidos igualmente por otros tipos de vacunas.

Ministerio de Educación cubrirá costo de vacuna

Al participar en la primera reunión plenaria del Consejo Económico y Social, donde se conoció el informe sobre los avances alcanzados en el Pacto para la Reforma Educativa, dijo que la campaña avalada por OPS tendrá un costo de más de RD$150 millones que cubrirá el Minerd, mientras que el Ministerio de Salud se encargará de establecer la logística para su aplicación.