Neven Ilic superó a Puello Herrera por un voto para presidir la ODEPA

Con una ajustada votación, el chileno Neven Ilic venció ayer a los candidatos de Brasil y República Dominicana y se convirtió en el nuevo presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA). Ilic, presidente del Comité Olímpico de Chile, se impuso en la segunda vuelta de la votación al dominicano Joaquín Puello por 26 votos a 25, informó el Comité Olímpico de Chile en su cuenta en Twitter. En la primera vuelta, Puello había vencido con 23 votos, tres menos de los necesarios para obtener el cargo.



En esa primera vuelta, Ilic empató en el segundo puesto con el brasileño Carlos Nuzman, con 14 votos cada uno, por lo que se realizó una votación de desempate para ver cuál de los dos pasaba a la segunda ronda. “La idea de este nuevo presidente es hacer de la ODEPA una gran familia. Me siento orgulloso, me siento feliz. Cuenten conmigo porque yo voy a ser un presidente a disposición de ustedes, para trabajar con ustedes y para ayudarlos a que sean grandes en la tremenda y noble tarea que hacen en cada uno de sus países”, dijo Ilic tras conocerse su victoria.



La votación se produjo en la asamblea general de la institución celebrada en el balneario uruguayo de Punta del Este.



Ilic sustituirá al presidente saliente, el uruguayo Julio César Maglione.



Puello dice estar satisfecho



Puello Herrera manifestó que no volverá a optar por el máximo puesto de la ODEPA, al tiempo de expresar su satisfacción por su papel en el proceso eleccionario celebrado ayer en Uruguay.



Al hablar por la vía telefónica, desde Punta del Este, Uruguay, el doctor Puello señaló que dará oportunidad a otras figuras del deporte para que se presenten como candidatos a las próximas elecciones de la ODEPA a celebrarse en el 2021. “Hicimos todo lo humanamente posible para salir con mejores resultados, pero no ha sido posible. Se ha perdido una gran batalla, pero seguiremos en el deporte, dando todo lo que podamos”, dijo Puello.