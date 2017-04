Protestan por cancelaciones en Hospital de la PN

27/04/2017 12:00 AM - Wander Santana

Un grupo de personas que se concentró ayer frente al Hospital General de la Policía denunció que hace tres meses fueron despedidos sin ninguna justificación y no han recibido sus prestaciones laborales. De acuerdo con los manifestantes, que dicen trabajaban para el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), suman más de 100 los cancelados en los últimos tres meses y que del grupo hay algunos que están enfermos. Expresaron que ni siquiera los ahorros que tenían en la entidad se los han querido entregar. Calificaron la situación de injusta por parte de esa entidad.



Dicen que los despidos se debieron al cambio que sufrió el ISSPOL. Las áreas en las que trabajaban estas personas pasó a ser la Cooperativa de la Policía, los denunciantes creen que por eso la dirección dijo que no los necesitaba. Sin embargo, no les entregaron una comunicación formal en donde se explicara por cuánto tiempo trabajaron en la entidad y por tanto, se les ha negado el acceso a sus prestaciones.