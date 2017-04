Westbrook: “Me gusta Oklahoma City”

Con otro verano de incertidumbre para el Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook alivió las preocupaciones sobre su futuro con la franquicia en las entrevistas de salida anual del equipo el miércoles. Debido a los cambios en el nuevo convenio colectivo, Westbrook, quien firmó una extensión de tres años por valor de US$80 millones el verano pasado, es elegible para otra extensión este verano, que podría ser de hasta US$220 millones por cinco años. Esto lo convertiría en el jugador mejor pagado de la NBA.



“Eso es algo, como he dicho, que no he pensado en nada, obviamente”, dijo Westbrook. “Todo el mundo sabe que me gusta Oklahoma City y me encanta estar aquí y amo a todo el mundo aquí, pero ni siquiera he pensado en eso. Obviamente, Oklahoma City es un lugar donde quiero estar”. Westbrook señaló que está esperando su primer hijo en mayo, y ahí es donde se enfoca ahora mismo. Preguntado si hay un calendario en su decisión sobre una extensión potencial, Westbrook ligeramente se echó hacia atrás.