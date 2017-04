Cantante Bulova se adueña del sonido de la calle

Aunque nació bajo la sombrilla del hip hop, el cantante de música urbana Bulova ha demostrado, en sus casi cuatro años de trayectoria, su versatilidad musical, no solo con interpretaciones como solista, sino también en las colaboraciones con otros colegas a los que les ha sumado por sus ricas rimas. Su popularidad no solo se dispara con canciones en solitario, también alcanza resonancia con una lista de colaboraciones junto a colegas de la talla de Vakeró, Secreto, Shadow Blow, Taly, Lito Quirino, Súper Nuevo, Messiah, El Poeta Callejero, El Mayor, Musicólogo, Melymel, Dkano y el puertorriqueño Bryant Myers, entre otros.



Mientras se prepara para emprender dos giras internacionales (una a Europa, el 5 de junio, y por Estados Unidos, a finales de julio), se ha apoderado de la radio nacional con dos featuring. Con El Alfa suena a ritmo de “El sonido pesa” y con Chimbala y Químico Ultra Mega en “Los haters”.



Lo llaman “El rey del rap dominicano”, y no es para menos, ya que en cada interpretación se nota el crecimiento musical. Y una muestra de esto son los múltiples reconocimientos que ha recibido por su trabajo. De los más recientes se destacan seis nominaciones a los Premios Q, (los premios de la música urbana dominicana) y recientemente viene de ganar un galardón en la categoría “Revelación del año” de la música urbana dominicana, en los “Premios Urbanos”, que se celebraron en la ciudad de New York.



“Sin ánimos de presumir puedo decir que soy uno de los artistas urbanos que más se han destacado en los últimos años. Y no tan solo entre los nuevos talentos, también me he destacado entre la vieja escuela, que muchas veces subestima lo nuevo. A todos les he demostrado que la calidad es sinónimo de vigencia y trascendencia y por eso es que sigo aquí creciendo cada día más”, expresó el intérprete de “La grasa”.



En “Young Boss”, su último trabajo discográfico, demostró que tanto en su género de origen el hip hop, así como en el trap music o dembow sigue siendo “El rey”.

Una carrera en ascenso

El rapero de 26 años, que estudió contabilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, supo desde muy joven que su futuro era la música. El intérprete de “Tú por tu la’o” ha demostrado su gran valía en escenarios de primer nivel de la música, como el Festival Presidente 2014 y en premios Soberano 2016.