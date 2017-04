Minerd investigará abusos en escuelas

El ministro de Educación, Andrés Navarro, dispuso la conformación de una comisión técnica para investigar los casos de abusos sexuales en dos centros educativos del país. El funcionario instó a tomar medidas urgentes para prevenir que se vuelvan a repetir agresiones contra niños, niñas y adolescentes en las escuelas públicas a nivel nacional.



Asimismo, instruyó al director de asuntos jurídicos del Minerd, Juan Luis Bello, para que asista en la justicia a los familiares de los estudiantes abusados en los planteles escolares que han sido denunciados.



Dijo que los recientes sucesos de abusos sexuales a estudiantes en algunos centros educativos, por los cuales están acusados dos profesores, “han generado mucha preocupación en las familias y lógicamente, en nosotros mismos, ya que entendemos que es clave que seamos los primeros en garantizar el sosiego y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes”.



Navarro mostró igual preocupación porque en las comunidades no se develen o sean debidamente denunciados los casos de alguna práctica de agresión a los estudiantes, “pero fundamentalmente que nuestros equipos de gestión, docentes, directores de planteles o de distritos educativos y regionales no detecten alguna duda razonable sobre un caso tan grave”.



Refirió que dispuso la movilización inmediata de los equipos técnicos del Minerd para que realice una exhaustiva investigación en el centro educativo donde se acusa a un profesor de agredir sexualmente a 12 niñas y a un niño, hecho por el cual el docente cumple un año de prisión preventiva.



Precisó que el Minerd atenderá de manera directa, no solo el aspecto de la mejora de la calidad educativa, sino además, el ambiente en los planteles y la seguridad de los estudiantes, docentes y el personal administrativo, y para eso he convocado esta reunión con los directores y encargados que tienen que ver con el desenvolvimiento en las escuelas.