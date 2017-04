El pan, un alimento básico en la dieta diaria

Este alimento está presente en la vida del ser humano desde hace milenios. El primer vestigio se encuentra en la época neolítica, cuando por medio de granos molidos y cocidos al sol, se hacía una especie de pan sin fermentar. El pan es básico en la alimentación, y a pesar de que muchos comentan que engorda debido a que tiene una gran riqueza en hidratos de carbono, no sólo no es así, sino que es necesario incorporarlo en la dieta y en cualquier alimentación. De hecho, las propias dietas no dejan de lado este alimento y lo incluyen en casi todas las comidas.



El pan principalmente se suele utilizar como acompañamiento de comidas, pero también puede servir para bocadillos o aperitivos, a la vez que ser utilizado con otros fines (tostadas). Además de tener hidratos de carbono es un alimento completo que incluye proteínas, hierro, vitaminas, minerales y más. Por eso, se convierte en una gran fuente de energía.



De acuerdo a una investigación realizada por Alexis Almonte, tal es su importancia que simboliza la alimentación desde los albores de la existencia humana. En plena etapa de la creación transcribe la Biblia la sentencia del Creador: “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente” (Génesis 3:19) Así nace, con la vida misma, ese alimento básico tan familiar para el hombre, componente universal de la dieta diaria y protagonista de la gastronomía en todo el mundo.



Almonte sostiene que el pan resulta de la elaboración del trigo y otros cereales que el hombre conoció desde su etapa más primitiva y que fue transformando a través del tiempo, respondiendo a los requerimientos de mejorar su calidad y rendimiento. La necesidad extrema fue fuente de creatividad en el hombre, que descubrió la factibilidad del trigo como alimento, triturándolo antes de comerlo. De un largo proceso de transformación resulta la harina, materia prima del pan.



Los cereales han sido vitales en la dieta humana. El trigo, la cebada, el maíz e incluso la avena llenaron su imperiosa necesidad de alimentarse.



Del trigo nació el pan



Originario de Asia Occidental, este cultivo anual de alta resistencia a las temperaturas, que es el trigo, data de nueve mil años atrás en la región del Cáucaso, Turquía e Irán.



Materia prima del pan, mediante la elaboración de la harina, el trigo tiene el gluten como proteína y como principal facilitador de la elaboración de levaduras de alta calidad muy necesaria en la panificación.



El pan resulta de la preparación y horneado de una masa compuesta por harina de trigo, sal y agua y fermentada con el uso de levadura.



En su etapa inicial se elaboraba sin levadura y la harina consistía en granos toscamente molidos, mezclado con agua y secado al sol. Tras un largo proceso de mejoras y enriquecimiento llegaríamos a lo que es hoy este alimento.



Sinónimo de alimento en diversas culturas



En diversas culturas, el pan representa la base de alimentación del hombre. Este alimento tiene especial significado en dialécticas culturales y religiosas, representado en el marzoh, pan ácimo que se consume durante la pascua judía, y la hostia en la eucaristía cristiana. El pan y la sal también son elementos característicos del rito de bienvenida de los pueblos eslavos.



La liturgia de la iglesia Ortodoxa también emplea en su fiesta el pan llamado Prosphora u “ofrecimiento” y también es parte del ritual musulmán, presente en fiestas como la del al-Fitr, que sigue al Ramadán. El jalá o masa oferente es un pan tradicional de origen judío que se sirve en la llamada Cena del Sabbat, el viernes en la noche.



Tradición del pan en RD



El pan es parte de la canasta familiar dominicana. Componente habitual de la cena y el desayuno, este alimento suele acompañarse de otros ingredientes alimenticios. Los tipos más conocidos entre nosotros son el llamado “de agua” y el “sobao”, pero también otros acompañan nuestras mesas en la modalidad rebanada.



Su importancia en la dieta no solo radica en valores nutricionales sino también en su agradable ingesta y la satisfacción de nuestros gustos, máxime entre los niños. Ahí descansa el significado de nuestro pan de cada día.