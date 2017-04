Saúl “Canelo” Álvarez, un mexicano que nació boxeador

Saúl -Canelo- Álvarez, cuando apenas contaba con menos de siete años, ya buscaba el olor de unos guantes de boxeo...porque desde esa corta edad andaba metido en los gimnasios, llevado de la mano de sus hermanos mayores. Este “rubito” muchacho, que por su rostro salpicado de algunas pecas fue bautizado con el mote de “Canelo”, vio pasar pronto los años hasta llegar a convertirse en púgil amateur.



Sin embargo, como boxeador aficionado su estancia fue efímera. Poco tiempo se le vio cruzando guantes en el pugilismo no rentable y en ese aspecto es parecido a su paisano Julio César Chávez Jr a quien (el próximo seis de mayo) enfrentará en una pelea que ha concitado al exigente mundo del boxeo y que tendrá como escenario la arena del moderno coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.



Llegó al mundo el 18 de julio de 1990. Nació en el pueblo de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en los alrededores de Guadalajara, Jalisco, se lee en unas líneas de su biografía.



Canelo Álvarez, prácticamente por “necesidad”, tenía que tener como trabajo el boxeo. Porque de sus siete hermanos (hay una hembra, Ana Elda Álvarez) seis son boxeadores.

La lista de sus seis hermanos varones, que también han estado trabajando en el llamado deporte de los puños enguantados, la conforman Rigoberto, Daniel Giovanni, José Ricardo, Gonzalo, Víctor Alfonso y Juan Ramón.



Cuando ya estaba en acción en el pugilismo profesional, lanzando los primeros golpes, habló para un programa de la televisión mexicana e hizo la siguiente revelación: “Si hoy soy boxeador se lo debo a mi hermano Rigoberto... él me motivó para que yo estuviera en el boxeo”.



Tras dar el salto al boxeo pagado, fue “cazado” por José -Chepo- Reynoso con quien ha estado durante toda su carrera. Chepo Reynoso es su apoderado. Y el hijo de Chepo, Eddy Reynoso, es su principal entrenador.



Un atleta con disciplina



La disciplina constituye la mejor arma de todo atleta, sin importar el deporte de que se trate.



La disciplina ha estado, siempre, al lado de Canelo Álvarez quien a sus 26 años no se le conoce ninguna acción negativa...ni dentro ni fuera del cuadrilátero.



Cuando es anunciado para la celebración de un combate, y ya sabe que es oficial, se entrega por completo al gimnasio. Y obedece “al pie de la letra” las orientaciones de su entrenador.



Con expediente profesional de 50 peleas (48-1-1, 32 victorias por nocaut), nunca ha fallado en el pesaje.



Ha sido campeón del mundo en dos categorías: superwelter (o mediano junior) y mediano.



Su único fracaso lo sufrió el 14 de septiembre del año 2013, cuando enfrentó en Las Vegas al estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien poniendo en ejecución su excelencia técnica y capacidad fuera de serie, neutralizó por completo a Canelo Álvarez y le arrebató el cetro mediano junior que avalaba el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



A partir de su derrota ante Mayweather, fue de nuevo rey de dos divisiones. No sólo se anexó el cetro mediano, cuando el 21 de noviembre de 2015 venció por decisión unánime al veterano boxeador boricua Miguel Cotto, sino que unos meses después volvió a conquistar la faja de los medianos juniors al disponer de Liam Smith.



Aceptó el desafío de Chávez Jr



Muchos analistas del boxeo nunca creyeron que Julio César Chávez, después de sus “traspiés” que dio desde el momento que perdió el cetro del peso mediano ante el argentino Sergio “Maravilla” Martínez regresaría a los ensogados a contender con un estelar como lo es Canelo Álvarez.



El propio Canelo Álvarez fue el primer “sorprendido”. Su connacional, al lograr una victoria que se había propuesto -casi año y medio después de caer ante Martínez- lanzó el reto al actual titular superwelter de la OMB.



Canelo Álvarez, con la aprobación de su promotor Oscar de la Hoya, aceptó el desafío...no pasaron cuatro semanas para que se pactara el combate que se montará en la arena del moderno coliseo T-Mobile de Las Vegas, Nevada y que ha sido pactado en 164.5 libras.