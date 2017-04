Urbanda y El Lápiz Consciente se unen en nueva producción

El merengue típico de estos tiempos no sería lo mismo sin los aportes de agrupaciones como Urbanda. Gracias a su selecta discografía con canciones que enaltecen este estilo derivado del ritmo tradicional, el público disfruta de los ricos sonidos de estos talentosos artistas. Es por ello que Urbanda apuesta a nuevas fusiones para seguir en el gusto popular. Así se produce una unión muy peculiar que los reunió en los estudios con El Lápiz Consciente, uno de los exponentes urbanos más talentosos y populares del país.



Un experimento que sembró el entusiasmo en ambos artistas y una grata experiencia para el gestor de este junte, Julián Peña, presidente de Chico Mambo Promotions. El resultado fue la candente canción “No me hablen de amor”, que de inmediato recibió una respuesta de aceptación por parte del público.



Puede ser que esta haya sido la primera vez que el exponente urbano une su voz a un grupo típico. Esta propuesta no pudo ser más oportuna para Urbanda, que tiene en Yiki a un nuevo cantante con mucha experiencia, y que durante varios años fue parte de la alineación del conjunto de Yovanny Polanco.



Chico Mambo Promotions, que representa la banda en Estados Unidos, dijo que este es uno de los cantantes más destacados del género, ya que además de ser también compositor, es poseedor de un gran carisma. Urbanda –que fue nominada a los Premios Soberano como Mejor Conjunto Típico 2013– se ha consolidado como la agrupación típica radicada en Nueva York más destacada de los últimos tiempos. Además de Nueva York no han tenido una acogida muy favorable en Houston, New Orleans, Atlanta, Miami, Orlando, Lawrence y Providence.