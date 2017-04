Acción Dominicana Independiente – 6

La carta pública de la Acción Dominicana Independiente que esta Página reprodujo en parte la semana pasada, suscitó dos respuestas. Una, de una institución que se sentía directamente afectada, el Partido Revolucionario Social Cristiano, y otra que realmente tomó a todos por sorpresa, por su contundencia, del editorial del periódico Listín Diario, cuyo director, y por tanto responsable del editorial, lo era Rafael Herrera.



Con referencia al PRSC, el 24 de octubre de 1963, el Listín Diario incluyó en sus páginas una reseña de ese partido, que indicaba que la “Carta abierta es ‘amenaza’ a la libertad”.



Según el partido mencionado, la ADI declaraba en el documento público “su esencial condición golpista” y continuaba indicando que “sus auspiciadores negaban por todos los medios que ellos preparaban el golpe militar y que incluso se lo negaban a ellos”. Pero lo que parece más importante, es que la ADI solicitó al PRSC que “aunque no apoyen las manifestaciones, por lo menos no se opongan a ellas”.



El PRSC expresó que “hoy la ADI reclama para sí la organización de las manifestaciones y publica una carta, una especie de Carta Fundamental contra todo títere con cabeza.”



Añadió que eso se explica porque “ADI, que creó las manifestaciones, organizó el golpe y colocó a sus asesores y cosecheros políticos, se siente no solo responsable, sino dueño de la presente situación. Las amenazas se dirigen contra el Triunvirato mismo y alcanzan a los partidos políticos (más bien a esas apariencias que están llamando partidos políticos, como un hombre de juguete) que se han repartido el boletín golpista.”



Añadió que la “andanada gruesa” a la ADI todavía la reserva, porque el PRSC nunca, nunca jamás, aceptará ni aún la oferta de no beligerancia con el presente estado de cosas. “El PRSC sencillamente no reconoce eso como gobierno.”



Aunque el PRSC siempre se mantuvo en la oposición, nunca apoyó las manifestaciones y menos el golpe de Estado.



Y, con el Listín, el editorial de don Rafael fue como una bomba atómica. El mismo no necesita comentarios, porque todos serían innecesarios. Las opiniones del Listín estaban completas, bien pensadas, profundas, y, por supuesto, magníficamente expuestas.

Para consumo de nuestros lectores, las reproducimos in-extenso, las cuales desataron la indignación de la ADI, llegando hasta asuntos personales que reproduciremos en las próximas semanas.

“Editorial Listín Diario. 24 de octubre de 1963



“Increíble

“La Acción Dominicana Independiente, o el grupo de ciudadanos que son sus directivos, ha proclamado que esta entidad es la promotora y responsable del Golpe de Estado del 25 de Septiembre.



“Esa obra --la destrucción del régimen constitucional dominicano-- fue cumplida por medio de las manifestaciones cristianas y la huelga de patronos comerciales.



“El carácter golpista de las manifestaciones fue desmentido en agosto por la persona que entonces fungía de presidente de esas manifestaciones.



“El Listín lo felicitó editorialmente por ese desmentido.



“La huelga patronal fue también desmentida como un intento golpista.



“Este periódico defendía a los comerciantes que cerraron sus establecimientos, afirmando que muchos lo hicieron bajo amenaza y otros lo hicieron víctimas de un ataque de psicología promovido por un uso incalificable de la radio.



“La Asociación Dominicana dice que el Triunvirato le debe el poder a ella, en suma, que son sus delegados.



“Según su carta pública, esos delegados puestos por ellos, están gobernando muy mal.

“A juzgar por el tono del comunicado, la Acción Dominicana Independiente aparece en disposición de revocar el mandato que le dio a los Triunviros, si estos no se ajustan a lo que esta Asociación ha dispuesto cómo debe ser gobernado el pueblo dominicano.



“Las maniobras golpistas fueron uno de los manejos más abiertos realizados en la República Dominicana, en ámbito de plena libertad.



“Los señores de la Asociación Dominicana Independiente no han revelado nada en ese sentido.



“Solo que, según su afirmación, a ellos corresponde, por lo menos casi exclusivamente, tal responsabilidad.



“El Golpe de Estado fue una aterradora responsabilidad, según lo calificamos al otro día de esa tragedia dominicana.



“Ellos parecen asumir también completamente esa responsabilidad.



“La formación del Triunvirato y el Gablete fue uno de esos hechos abismales en que se conjugaron la ambición y el resentimiento político de unos y la debilidad de otros.



“La implantación del Triunvirato ha sido un desastre moral, político y jurídico para nuestro país.



“La Asociación Dominicana independiente, añade al error de esos hombres, a la injusticia que cometieron contra su País y contra sí mismos, ahora les añade el insulto: ustedes no son más que unos muchachos de hacer mandado, con escritorios de lujo.



“La Asociación Dominicana Independiente se erige o trata de erigirse en supergobierno de la República Dominicana.



“No ven los señores directivos que esta nación se siente asfixiada moralmente por la ausencia de un régimen normal de derechos.



“¿Cómo pueden hacerse promesas de rebajar precios, si el país para alimentarse tiene que depender en gran parte de dádivas extranjeras?



“¿Cómo podrían traer ellos la paz moral que necesita toda nación para consagrarse al trabajo, si esa Asociación pretende montar su propia arbitrariedad sobre la arbitrariedad e ilegalidad que proclaman con orgullo que fue fundada por ellos?



“¿Cómo pueden quejarse de que el régimen no ha sido reconocido en casi 30 días, si su propia carta abierta al Triunvirato, es el golpe mayor asestado a los esfuerzos de aquéllos que gestionan el reconocimiento del Triunvirato?



“El pueblo Dominicano fue abofeteado moralmente por la destrucción de su sistema de derecho el 25 de septiembre.



“La bofetada dada ahora por la Acción Dominicana Independiente está dirigida a los hombres del Triunvirato y sus asociados.



“El pueblo dominicano, con su profundo valor moral, en esta hora cruel de su historia, está por encima de tan insultantes presiones.”