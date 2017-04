Cinco trabajos que resistirán la era de los robots

Los expertos aseguran que existe una serie de trabajos difíciles para que una máquina pueda llevarlos a cabo, como la de maestro en Educación, atleta, político, artista, juez, profesional de salud mental y los artistas. Casi todos los trabajos humanos requieren una combinación de los siguientes cuatro tipos básicos de tareas: manual repetitivo, no repetitivo, cognitivo repetitivo y cognitivo no-repetitivo. Los trabajos que se mencionarán a continuación requieren una combinación única de intuición humana, razonamiento, empatía y emoción, por lo que será difícil entrenar a un robots para realizarlos.

Maestro de Educación



A menos que intentemos convertir a nuestros niños en pequeños ordenadores, la profesión de maestro debe ser de las pocas profesiones que se mantengan tal y como la conocemos. Está claro que tendremos que establecer una edad mínima relacionada con la integración hombre-máquina de cara a la educación emocional que necesitan los más pequeños.



Atleta profesional



Los robots no necesitan superarse y competir por quién es el más veloz, el que salta más alto o quien nada más rápido no tendría el mismo sentido que para los seres humanos tiene el deporte. Así pues, el trabajo de atleta profesional sería de los últimos en caer en esta futura sociedad de tecnología reinante, a no ser que el deporte dejase de ser una prioridad en nuestros intereses.



Político



¿Robots políticos? La política sin seres humanos parece poco probable en estos momentos. Por el momento, los humanos serán los únicos en la escena política de la sociedad del futuro.



Juez



Esta función requiere evaluaciones objetivas y subjetivas, algo nada fácil para la inteligencia artificial. Hacer juicios subjetivos requiere no solo vastos conocimientos de la ley de cara a su aplicación, sino conocer y evaluar las ramificaciones de sus decisiones con objeto de su juicio sea preciso y justo.



Profesional de Salud Mental



Los expertos en salud mental como los psicólogos o los psiquiatras serán los últimos trabajos a los que los robots podrán acceder. Por muy competente que sea un robots no llegará, a corto plazo, al nivel de comprensión que tenemos los humanos.