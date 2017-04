Doce sismos remecen la costa chilena

29/04/2017 12:00 AM - AP

Santiago de Chile. Una docena de sismos afectaron el viernes al puerto chileno de Valparaíso y a comunas aledañas, el más fuerte de 6 grados de magnitud. Los temblores se produjeron en media hora e influyeron en un área cercana al lugar donde el lunes un temblor de 6.9 grados remeció edificios y estructuras en el centro del país. Aunque no se informó sobre daños ni interrupción de los servicios públicos, algunos alcaldes decidieron suspender las clases y dieron la tarde libre a los funcionarios municipales. “Es mejor que las familias puedan estar juntas”, declaró el edil de Valparaíso, Jorge Sharp.



Por su parte, el gobernador de la V Región, Gabriel Aldoney, afirmó que “estamos en presencia de un fenómeno que aquí en la región no se tiene precedentes” y puntualizó que aunque no hay daños reportados, la gente está angustiada por la situación. Un sismo más se registró a las 14:40 hora local, y se sintió en edificios altos de Santiago, 120 kilómetros al este de Valparaíso. La mayoría de los temblores tienen su epicentro en el mar, frente al balneario de El Tabo, al noroeste de Santiago, a poca profundidad, la mayor a 28 kilómetros. Ricardo Toro, director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, recordó en rueda de prensa que Chile es un país sísmico, que un terremoto podría producirse en cualquier momento.