Alma Peguero considera que el arte es una excelente herramienta de reflexión, y es que “como artista vas conectando ideas para crear algo que de alguna forma te parece revelador”, y explica que en ese proceso de creación se descubre, se aprende y se transforma, “gracias a lo que uno va reflexionando”. Alma manifestó que su carrera como artista la ha ayudado a ver las cosas desde muchas perspectivas la ha ayudado a expandirse, y a la vez, le ha mostrado principios esenciales de la vida. Sus obras revelan “mi mundo interior”, y es muy satisfactorio ver en ellas reflejado un ser cada vez más coherente con tales principios. De niña, recuerda que siempre pintó, aunque no tenga recuerdos de su primer acercamiento con la pintura, nunca olvida que a los siete años dibujaba los muñequitos mientras veía la televisión, con bastante precisión a pesar de que se movían.

¿Qué buscas como artista?

Crear un cuerpo de trabajo que muestre mi proceso de transformación durante mi vida. Quisiera transformarme en la transparencia.



¿Dónde realizaste tus estudios y cómo se dio tu primer acercamiento con la pintura?

Estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Escuela de Diseño Altos de Chavón. Obtuve la beca Charles Bludhorn para completar mi licenciatura en Bellas Artes en Parsons The New School for Design, Nueva York. Me recuerdo muy diferente en cada lugar, de esos tiempos recuerdo vivir en la ilusión de lo que podría sentirse ser una artista. Siempre pinté, no tengo recuerdo de mi primer acercamiento. Nunca olvido que dibujaba los muñequitos mientras los veía en la televisión a los siete años de edad, con bastante precisión a pesar de que se movían. De pequeña resaltaba mucho en la clase de dibujo y de literatura; en general, era indudable mi sensibilidad hacia lo sutil.



¿Cuál es tu opinión sobre arte?

El arte es una excelente herramienta de reflexión. Como artista vas conectando ideas para crear algo que de alguna forma te parece revelador. En ese proceso de creación se descubre, se aprende, y se transforma, gracias a lo que uno va reflexionando.



¿Considera que el arte se encuentra bien encaminado o no?

Depende de lo que significa bien encaminado. Ciertamente, no lo sé.



¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en tu carrera?

Mi carrera me ha ayudado a ver las cosas desde muchas perspectivas, lo que me ha expandido, y a la vez, me ha mostrado principios esenciales de la vida. Mis obras revelan mi mundo interior, y es muy satisfactorio ver en ellas reflejado un ser cada vez más coherente con tales principios.



¿Qué temas te preocupan en la actualidad actual del país?

El sistema funciona sólo para los que no viven la realidad de la mayoría. El sistema actual educa para el consumismo, para la promiscuidad, para la discriminación, para la criminalidad, la corrupción… Vivimos bajo un sistema que promueve este tipo de comportamientos, y se salvan los que tienen acceso a una educación de calidad. Es mi mayor preocupación a nivel social en este momento.



¿Presentaste tu más reciente exposición. Sobre qué fue tu discurso en esta oportunidad?

Rey y reina, dos piezas que proponen una forma de comunicarse con el espacio, con los elementos en el mismo, y con el todo. Estas son, a la vez, una manifestación de cómo me siento en cuanto al tiempo y al espacio en este momento de mi vida. Lo que quiere decir, también, cómo interpreto la energía masculina y femenina en este momento; se podría ver la femenina como el tiempo y el espacio como la masculina. De ahí pues, Rey y reina.



¿Cuáles técnicas utilizas?

Dibujo a grafito y pintura acrílica. Dibujar porque un punto o una línea dan respuestas claras e inmediatas. Dibujar con lápiz meticulosamente, despacio, porque pone a practicar la paciencia que es la felicidad. Y pintar, en general, por la libertad que se puede llegar a experimentar en el proceso.



De tus trabajos realizados, ¿con cuál te sientes más identificada y por qué?

Serían las piezas presentadas ahora en la exposición Implicaciones: Rey y reina, con las cuales me siento ahora más identificada, ya que me parece que hoy me comunico de una forma distinta a la de ayer, de una forma más acorde con quien soy en este momento, y eso se ve en el trabajo.

Consideración

Sus trabajos

