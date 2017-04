LeBron prefiere reto de jugar como visitante

Los Cleveland Cavaliers abrirán las semifinales de la Conferencia Este contra los Toronto Raptors en casa el lunes, pero LeBron James dijo que estaría más cómodo jugando el Juego 1 en la frontera norte. “Me gusta la adversidad de la carretera”, dijo James ayer después de practicar. “La cocina casera es genial, me encanta la casa de los aficionados durante 14 años, pero me encanta jugar en la calle más de lo que me encanta jugar en casa. Es una cosa rara, me encanta la adversidad, me encanta el ‘Esta noche no es la noche’, lema de LeBron, me encanta el ‘You’re overrated’ y todas esas cosas, me gusta todo eso, no sé, es la mentalidad de saber que son 15 chicos más el personal de entrenadores y quienquiera que haya viajado con nosotros contra todo el estado y toda la ciudad “. Los Cavs mantuvieron su primera práctica desde que conocieron a su oponente de segunda ronda tras barrer los Indiana Pacers el pasado fin de semana. Los jugadores vieron la victoria del Juego 6 de los Raptors sobre Bucks el jueves por la noche.