Otro abril de sorpresas agradables en las Mayores

Abril es un mes especial: trae consigo la expectativa de ser, en una mayoría aplastante de veces, el primer de la campaña de las Mayores, por lo tanto hay emoción generalizada tanto del público como de los mismos protagonistas en el terreno.



Además de eso, es el período por excelencia de los modestos, aquellos que sorprenden con actuaciones dignas de admirar, aunque la historia también registra muchos que han iniciado como una tromba y antes de la pausa del Juego de Estrellas desaparecen del mapa.



Eric Thames y sus 11 cuadrangulares con los Cerveceros de Milwaukee han acaparado los principales titulares del mes que se despide mañana. Thames es de esos que hay que describirlos por completo ante la ausencia de abolengo.



Si se habla de Bryce Harper o José Bautista no hay que decir que ambos tienen barbas pronunciadas. Thames tiene la suya y batea a la zurda, pero viene de tres campañas en Corea del Sur, donde sacudió 124 jonrones, remolcó 379 carreras y bateó para .348. Milwaukee lo firmó por tres años y 16 millones de dólares en noviembre del año pasado.



Previo a este gran inicio, no se había visto nada imponente del jardinero de los Cerveceros en las Mayores. Entre 2011 y 2012 pegó 21 vuelacercas con Toronto y Seattle, respectivamente. Si mantiene el ritmo actual, es probable que en junio haya superado esa cuota de cuadrangulares.

Otros sonoros



Pero hay mucho más que Thames. Avisail García, de los Medias Blancas de Chicago, encabeza el bateo de la Liga Americana con un promedio de .373. Aaron Judge, el prometedor novato de los Yanquis, es colíder en jonrones de la Liga Americana con siete. Está empatado con varios jugadores, entre ellos Mike Moustakas, de Kansas.



La realidad es que Judge ha dado unos palos con autoridad para una escuadra de Nueva York que arrancó lenta, pero luego encendió los motores.



El diminuto José Ramírez suma 18 impulsadas para los Indios de Cleveland, compitiendo por el liderato de ese departamento con Nelson Cruz (19) y Albert Pujols (18), dos cañoneros conocidos por azotar el picheo del negocio.



No es que Ramírez, nativo de Baní, sea del montón, porque en 2016 demostró valía para los Indios de Cleveland, pero es la segunda vez en su carrera que empuja esta cuota de vueltas en un mes (la otra fue en agosto del año pasado). De producir una más será su marca tope en un mes desde que pisó las mayores por primera ocasión en 2013.



No todo es bateo, porque Ervin Santana y Wily Peralta van a todo tren para Minnesota y Milwaukee, respectivamente. El también dominicano Fernando Rodney acumula seis salvamentos para Arizona, algo que probablemente pocos esperaban después de sus altibajos recientes. Es abril, un período interesante que suele dejar huellas y recuerdos de lo que una vez fue, pero no se mantuvo.

Mal comienzo de Machado y Reyes

Bautista no está solo en el club de lentos inicios en las Mayores. Manny Machado, su compañero en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, no ha comenzado como se esperaba con los Orioles. Antes del partido de anoche contra los Yanquis, el tercera base tenía promedio de .205 con tres jonrones y 10 remolcadas. Aún así, está la calidad para reponerse a la mayor brevedad posible. Y a pesar de que no se ha dejado sentir con el madero, Baltimore va muy bien en el llamado “circuito junior”.



Otro criollo que no marcha como se esperaba es José Reyes, cuyos Metros de Nueva York también marchan de mal en peor. José batea para .137, con un porcentaje de embasarse de .232, números que en nada ayudan a un pelotero que debe estar en las bases para ayudar a su equipo. Sin el encuentro de anoche, para los sotaneros Mets, Reyes llevaba 16 ponches y nueve bases por bolas.



En el aspecto del picheo hay que mencionar a Carlos Martínez, de los Cardenales, y su marca de 0-3 y un promedio de carreras limpias de 4.71. Edinson Vólquez, que perdió el jueves ante los Filis, compila registro de 0-3 con un promedio de carreras limpias de 4.44. Ambos tienen altas responsabilidades en las respectivas rotaciones de San Luis y los Marlins de Miami, respectivamente.

Ervin Santana

Lanzador de Minnesota

El derecho dominicano de los Mellizos lleva un tremendo comienzo. Su foja de 4-0 lo tiene como colíder en victorias de la Liga Americana. Es el jefe de las mayores en promedio de carreras limpias (0.77) y en WHIP (0.66), la relación de bases por bolas más hits por entradas lanzadas. Santana ha estado intransitable.

Wily Peralta

Lanzador de Milwaukee

Peralta viene de ganar cinco juegos en 2015 y siete en 2016, así que comenzar con marca de 4-1 para Milwaukee es más que alentador. Debe mejorar su promedio de carreras limpias (5.19), pero no se le debe restar méritos por iniciar con buen pie para un conjunto de los Cerveceros que también se ha dejado sentir en abril.

Trey Mancini

Novato de los Orioles

Trey Mancini es otra de las notas de asombro en este primer mes de contienda. El jardinero empató la marca de más cuadrangulares en los primeros 12 partidos de inicio de carrera en las Mayores al sacudir siete, dos de ellos en 2016, para unos Orioles que amanecieron ayer con la mejor marca de la Liga Americana.

José Bautista

Jardinero de Toronto

No todo es alegría en el comienzo de la contienda. José Bautista y los Azulejos de Toronto. La escuadra inició la jornada de ayer con foja de 6-16, la peor foja en ambas ligas, y es el único equipo que no ha ganado una serie ni partidos seguidos en lo que va de acción. Bautista tenía anoche su promedio de bateo en .165 con apenas un jonrón.

Empuje

Los Yanquis de Nueva York comenzaron la velada de anoche a uno de los Orioles por el primer puesto en el Este de la Liga Americana. Están jugando muy bien.

Abuso

De martes a jueves, los Nacionales de Washington fabricaron 42 carreras contra los Rockies en Colorado, para un promedio de 14 anotaciones en esos tres juegos.