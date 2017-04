Yo caí, me recogieron,

me acostaron en el jón,

y en aquella situación

¡momento grave y severo!

dejé de ser pelotero

y cambié de profesión.

He tenido profusión

de profesiones y empleos;

he dado mil zigzagueos

en una y otra cuestión.

He vendido desde ron

hasta espacios de parqueos,

¿“Qué es usted? Si me preguntan

en un barrio: “¡Locutor!”

en un salón?: “¡Escritor!”

en un patio?: “¡Tamborero!”

en la iglesia soy santero

y en la calle...Yo, ¿qué soy? l René del Risco